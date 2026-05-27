Tras multa, juzgado de Medellín abrió incidente de desacato al director de la UNP por incumplimiento de orden de protección al activista político, Santiago Alvarán. El afectado reiteró la falta de garantías por parte del Gobierno nacional para la oposición en el país.

Más de 20 días después que un juzgado administrativo de la capital antioqueña multará al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por negligencia para atender una tutela que lo obligaba a tomar medidas para proteger a un activista político, poco o nada se han cumplido estas disposiciones.

Por eso, en las últimas horas el mismo despacho abrió un incidente de desacato contra el funcionario del Gobierno nacional, tras probarse un incumplimiento al fallo de tutela del 13 de marzo de 2026, modulado mediante Auto del 19 de marzo de 2026 y confirmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 14 de abril.

En las decisiones se ordenó amparar el derecho fundamental a la seguridad personal de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses ha denunciado atentados en su contra.



La acción judicial que sigue sin cumplirse nuevamente generó cuestionamientos por parte de Alvarán frente al papel de las entidades nacionales para proteger a la oposición y evitar que se vuelvan a repetir hechos como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Evidencia en la falta de garantías plenas para nosotros, artistas, sindicales individuales, pero incluso también para activistas o militantes de colectividades en oposición al gobierno de la nación. La criminalidad ha sido la benefactora de las garantías institucionales”, afirmó.

En la reciente decisión, el juzgado otorgó el término de tres días hábiles para que tanto el director de la UNP como otros dos directivos de la entidad se pronuncien respecto al incumplimiento de la orden, soliciten las pruebas que pretendan hacer valer y acompañen los documentos que se encuentren en su poder.

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Alvarán denunció un ataque armado a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en el municipio de San Pedro de Urabá.