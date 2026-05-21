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Blu Radio  / Nación  / Sindicatos de UNP advierten riesgos para candidatos de oposición por software para ubicar escoltas

Sindicatos de UNP advierten riesgos para candidatos de oposición por software para ubicar escoltas

Sindicatos de la Unidad Nacional de Protección lanzaron una alerta por la implementación de un software denominado Acompañamiento de Servicios de Protección, una herramienta con la que la entidad busca monitorear en tiempo real la ubicación de cerca de 14.000 escoltas en todo el país.

UNP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 21 de may, 2026

De acuerdo con las organizaciones sindicales, el principal riesgo estaría relacionado con el manejo de la información sensible de los protegidos, entre ellos líderes políticos, figuras de oposición y candidatos presidenciales en plena época electoral.

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Wilson Devia, presidente del sindicato UT-UNP, explicó que el sistema funcionaría mediante un enlace que se convierte en un código QR. Según detalló, el protegido deberá registrarse con imagen y audio desde el lugar donde se encuentra y esa información será enviada en tiempo real a una plataforma administrada por la entidad.

“Es un link que se convierte en un QR y que ese QR, el protegido debe loguearse con la imagen y audio del lugar donde está (…) y luego al tiempo debe remitírselos a su equipo de seguridad para que cada uno de los escoltas también se reporte y se loguee en el lugar donde está”, explicó Devia. El dirigente sindical advirtió que el sistema podría comprometer la seguridad de los beneficiarios de la UNP al permitir conocer sus desplazamientos y ubicación exacta.

Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, aseguró que este tipo de iniciativas ya habían generado polémica en gobiernos anteriores. “Cuando quienes están gobernando eran oposición, ponían un grito en el cielo cuando querían implementar este tipo de software”, afirmó.

Barragán cuestionó además que la operación tecnológica pudiera quedar en manos de terceros, lo que pondría en riesgo la información de personas con altos niveles de amenaza en Colombia.

Frente a las críticas, el director de la UNP negó que exista espionaje o tercerización del sistema y aseguró que la herramienta fue desarrollada directamente por ingenieros de la entidad.

“La Unidad Nacional de Protección, mediante un trabajo in house con sus propios ingenieros, crea la herramienta. No estamos tercerizando el servicio con terceros que dejen conocer la información. No hay ningún tipo de espionaje. Esa información no la va a conocer absolutamente nadie”, aseguró.

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El director también indicó que la información recolectada por la plataforma será eliminada cada 60 días y defendió que el objetivo principal del software es evitar irregularidades relacionadas con el cobro de viáticos por desplazamientos falsos de escoltas.

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