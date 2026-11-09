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Turbinas 5 y 6 de Hidroituango superan el 70 % de avance: entrarían a operar antes de 2027

Las obras civiles en la central se concentran en la zona sur de la caverna de la casa de máquinas y en el montaje de los equipos para las unidades faltantes.

Construcción turbina Hidroituango.jpg
Construcción turbina Hidroituango.
EPM
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

En medio de pronósticos sobre un fenómeno de El niño con impactos sin precedentes en las últimas décadas, en Hidroituango siguen avanzando a buen ritmo las labores a poner a punto la central antes de los meses donde se espera el recrudecimiento del evento con menos lluvias y temperaturas más altas.

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Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez durante su más reciente visita al complejo de generación de energía en el Norte de Antioquia en compañía de funcionarios del Gobierno nacional como los ministro de Ambiente y Minas.

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El mandatario precisó que las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2026. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del próximo año, justo en el momento en que los modelos de predicción indican la etapa más compleja de El Niño.

"Así el proyecto estaría generando el 17% de la energía del país. Para nosotros es muy importante decir que el proyecto de Hidroituango no es un proyecto solo para Medellín o para Antioquia, sino que es un proyecto de país", sostuvo.

Sobre los detalles de la obras, EPM señaló que las obras civiles se concentran en la zona sur de la caverna de la casa de máquinas y en la almenara 2, mientras continúan el traslado y montaje en sitio de los equipos electromecánicos.

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En las unidades 5, 6 y 7 ya se encuentran instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales, equipos que, según la empresa encargada de operar la central, han tenido pruebas con resultados satisfactorios.

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Además, comenzó el blindaje de los pozos verticales y, próximamente, se iniciará el montaje de los rotores y estatores de las unidades 5 y 6. Se estima que una vez Hidroituango entre en operación con sus ocho turbinas pueda generar hasta 2.400 megavatios de energía.

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