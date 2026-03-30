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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / UdeA entregó a MinEducación el plan de mejoramiento para afrontar crisis financiera

UdeA entregó a MinEducación el plan de mejoramiento para afrontar crisis financiera

Se espera que la cartera del Gobierno nacional dé su aval para que la estrategia sea rápidamente implementada por el Alma Máter.

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