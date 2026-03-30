UdeA entregó a MinEducación el plan de mejoramiento para afrontar crisis financiera

La Universidad de Antioquia le entregó al Ministerio de Educación el plan de mejoramiento con el que busca dejar atrás las dificultades administrativas y financieras. Se espera que la cartera del Gobierno nacional dé su aval para que la estrategia sea rápidamente implementada por el Alma Máter

El 2026 pareciera ser el año en el que la Universidad de Antioquia podrá salir de los problemas financieros que atormentan a la institución educativa hace por lo menos dos años. Tras recibir un giro de cerca de 210.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, la UdeA entregó el plan de mejoramiento al Ministerio de Educación.

El rector del Alma Máter, Héctor Iván García, informó sobre este plan con el que la institución busca fortalecer sus procesos académicos, administrativos y financieros en el corto y mediano plazo. Según detalló, el plan recoge propuestas construidas de manera conjunta con distintos sectores de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo.

García fue enfático al destacar que la entrega de este documento marca un paso importante hacia la consolidación institucional y que ya fue presentado ante las instancias correspondientes, lo que abre la puerta a su implementación en los próximos meses.



“Con esto estamos dando respuesta a los requerimientos que el año pasado hizo el ministerio para restablecer las condiciones mínimas de gobernabilidad administrativa, incluyen 93 acciones estratégicas que se realizarán este y el próximo año. La reducción de gastos de funcionamiento, el saneamiento financiero”, aseveró.

El rector de la Universidad de Antioquia enfatizó que el plan de mejoramiento contempla acciones específicas orientadas a optimizar el uso de los recursos, fortalecer los programas académicos y mejorar los procesos internos. Asimismo, incluye estrategias para atender problemáticas estructurales que han sido identificadas en diferentes diagnósticos previos.

Publicidad

García hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para acompañar este proceso e insistió en que este plan de mejoramiento no solo busca responder a las dificultades actuales, sino también proyectar a la institución hacia un futuro más sólido, dejando atrás los problemas financieros recientes.