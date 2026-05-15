Urólogo implicado en casos de abuso sexual en Medellín seguirá tras las rejas: juez negó recurso

Luego de que a mediados de abril un juez de control de garantías de Medellín dictara medida de aseguramiento contra el urólogo Alberto Posada, señalado de abusar sexualmente de al menos 20 de sus pacientes que ya radicaron denuncia ante la Fiscalía, en las últimas horas se han conocido nuevos avances en el proceso.

Blu Radio pudo confirmar que durante una nueva audiencia la justicia rechazó la apelación que había interpuesto la defensa del procesado para que se le otorgara el beneficio de casa por cárcel. La justicia desestimó argumentos de su apoderado que indicaban que el imputado sufre un cuadro de depresión.

Además, el recurso fue negado por la gravedad de los delitos imputados por parte de la Fiscalía de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

También en su decisión el despacho dijo que el procesado podría seguir resultando peligroso al tener la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión desde su sitio de reclusión o interferir en las investigaciones que aún avanzan y en las que siguen llegando a las autoridades más testimonios de mujeres que denuncian el modus operandi del profesional de la salud.



Ahora tras la reciente determinación de la justicia, el urólogo Posada está pendiente a la asignación de un centro de reclusión en el que deberá cumplir con la medida, pues actualmente se encuentra en el Centro de Detención de la Minorista.

Sobre el caso la Fiscalía ha detallado que el especialista habría aprovechado su condición y espacios como consultas para hacerles las víctimas comentarios e insinuaciones de carácter íntimo e incluso solicitarles el uso de una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual.