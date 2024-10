Usuarios Sanitas en Medellín insisten en mal servicio y demoras en entrega de medicamentos

Siguen las quejas por mal servicio y demora en la entrega de los medicamentos a usuarios de Sanitas en Medellín. Algunos usuarios advierten que hay desmejora en los servicios tras la intervención.

Tras seis meses de su intervención, usuarios de la EPS Sanitas en Medellín denuncian una caída en la calidad del servicio. Aseguran que los medicamentos los están entregando con muchas demoras.

“Muy mal, porque yo voy y los solicitó y nunca están, que me los mandan a la casa y nunca me los envían. Sí ha desmejorado mucho, era más rápido y ahora le dicen a uno que tengo que esperar, que no hay y nunca llega”, dijo María Isabel Bedoya, usuaria de Sanitas.

Otro usuario, Gustavo Gómez, agregó lo siguiente:

Publicidad

"Hasta el momento regular. Hay veces es mucha la espera para cualquier medicamento”, dijo.

Hay algunos usuarios, como Jonathan Meneses, que tienen problemas de adicciones y que aseguran que sus crisis, ante la falta de medicamentos, dan espera a un mal servicio.

Publicidad

“Mal, porque cuando no es una cosa es la otra, ya sea por una letra, ya sea por un código, yo estoy reclamando medicamentos desde el 18 de septiembre y no me los han entregado. Si uno no tiene el medicamento, recurre a las calles a consumir, si uno no tiene el medicamento tiene que comprarlo y es supremamente caro”.

Por otro lado, hay personas como Ligia Gutiérrez, que sufre de los pulmones, que asegura que, aunque la entrega es lenta, les están cumpliendo.

"Un poquito demoradito, a veces, pero por mi condición me atienden prioritario. Tengo una enfermedad de los pulmones”.

Publicidad

Sanitas informó que, para encontrar el sitio de la entrega de medicamentos aquí en Antioquia, los usuarios pueden ingresar a la página web y fijarse en la asignación en la casilla de red de atención y dar clic en red de medicamentos.