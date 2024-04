“Vaca para vías 4G irá hasta julio o agosto”: gobernador de Antioquia, ¿alcanzará la meta?

Desde su lanzamiento, la “vaca” por las vías 4G en Antioquiaha logrado reunir más de $5000 millones, una cifra que, aunque representa un avance, apenas alcanza el 0.5% del billón de pesos fijado como objetivo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, resaltó la solidaridad de los antioqueños y colombianos en general, quienes han contribuido a la causa. Sin embargo, puso un plazo para el recaudo.

“Nosotros quisiéramos darnos un plazo hasta julio, agosto de este año y le hemos insistido, ayer le insistimos a el Congreso y al ministro de Transporte que nos entregue ese tramo vial, que nos habilite jurídicamente para que nosotros nos endeudamos o asumamos cualquier otro tipo de tareas a fin de culminar esa obra”, dijo el funcionario.

Devolución de plata a senadores

El proyecto ha enfrentado cuestionamientos legales, especialmente respecto a las donaciones de congresistas, lo que ha llevado a la Gobernación a coordinar la devolución de estos fondos para evitar implicaciones legales que puedan afectar la investidura de los donantes.

Publicidad

“Nosotros en la Gobernación tenemos claridad jurídica que la donación no constituye un contrato. Aún si para algunos llegara a pensar que constituye un contrato, ese contrato no se ha perfeccionado, toda vez que los ingresos procedentes de la vaca no se han incorporado al presupuesto del departamento de Antioquia. No queremos procurarles asuntos legales a los congresistas. Ellos han solicitado que mejor se les regrese el dinero y estamos haciendo todas las coordinaciones con el banco para que así sea”, dijo.

Ante el lento avance en la recaudación,, surgen dudas sobre la capacidad de alcanzar la ambiciosa meta en el tiempo restante. Además, la relación con el gobierno nacional presenta desafíos significativos, especialmente en cuanto a la financiación y ejecución de obras clave como el Túnel del Toyo. La gobernación apeló a una mayor cooperación gubernamental y a la solidaridad ciudadana para superar estos obstáculos.

Publicidad

Finalmente, el gobernador resaltó la idea de impulsar la autonomía fiscal para el departamento, en un intento por fortalecer la capacidad financiera y de gestión de Antioquia.