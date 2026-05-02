Valentina Mor protagonizó escándalo en Medellín por presunto hurto a extranjero; la llevaron al CTP

Valentina Mor protagonizó un reciente incidente en el barrio Colón de Medellín, donde fue señalada por la comunidad por su presunta participación en un intento de hurto contra un ciudadano extranjero. El hecho ocurrió durante labores de patrullaje y control realizadas por uniformados de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades identificaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas: Valentina Mor y dos hombres, quienes presentaban un aparente estado de embriaguez. Según información suministrada por ciudadanos del sector, estas personas habrían intentado cometer un robo, el cual, al parecer, involucraba tarjetas bancarias, aunque el delito no logró materializarse.

A pesar del señalamiento de los testigos, al momento del procedimiento policial ninguna persona interpuso una denuncia formal por los hechos.

No obstante, la situación se tornó tensa, cuando algunos habitantes del sector intentaron agredir a los involucrados. Con el fin de salvaguardar la integridad de Valentina Mor y sus acompañantes, así como para prevenir alteraciones al orden público, la Policía procedió a trasladarlos al Centro de Traslado por Protección (CTP). De igual manera, funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inmovilización del vehículo en el que se desplazaban.



Vea aquí el video del momento de su detención: