A la cárcel hombre que intentó asesinar a su pareja en Kennedy: la amenazó con un cordón de zapato

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre habría llegado en estado de embriaguez a la vivienda donde se encontraba la víctima y comenzó a insultarla y agredirla física y verbalmente motivado por los celos.

El material probatorio recopilado por las autoridades indica que el hombre intentó asfixiar a la mujer en varias oportunidades. Además, le habría propinado golpes en el rostro y la amenazó con un cordón de zapato mientras la escena era presenciada por la hija menor de edad de la pareja.

La investigación también señala que la víctima logró pedir ayuda y escapar del inmueble junto a la niña gracias a la intervención de otro hombre que acudió al lugar tras escuchar los gritos provenientes de la vivienda.

Urrego Gallego fue capturado el pasado 28 de mayo por funcionarios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante las audiencias, un fiscal delegado ante jueces penales del circuito le imputó el delito de feminicidio agravado tentado. Finalmente, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.