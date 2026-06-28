A prisión dos presuntos implicados en la desaparición de taxista que ingresó a barbería en Bosa

Una juez de control de garantías envió a prisión a Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González, señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables de la desaparición forzada de un taxista ocurrida el 19 de diciembre de 2025 en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el hombre, de 42 años, salió de su vivienda en la mañana para realizar actividades relacionadas con su trabajo como taxista. Minutos después ingresó a una barbería del sector y, desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero.

Según expuso la Fiscalía durante las audiencias, videos de cámaras de seguridad muestran que la víctima ingresó al establecimiento hacia las 10:44 de la mañana y, presuntamente, sostuvo un forcejeo con Karen Dayana Díaz Rivera en la entrada del lugar, mientras Hernán Darío Cano González se encontraba en el interior del inmueble.

A prisión presuntos implicados en la desaparición de taxista Fiscalía General de la Nación

“Estos dos ciudadanos, tanto el señor Hernán Darío Cano González como Karen Dayana Díaz Rivera, al parecer, proceden a cerrar el establecimiento sin que exista registro alguno de la salida del señor constituyente. Este es el último momento en que se observa, pues, al parecer, con vida o en ese lugar, y controlado, pues, también por forcejeo. A partir de las 10:48 horas, se evidencian en el lugar manchas de sangre frente al establecimiento, así como acciones inmediatas, al parecer, por parte de Karen Dayana Díaz Rivera, encaminadas a limpiar, eliminar y cerrar, utilizando agua, elementos de acero y cizallas, así como cloro, lo cual evidencia un actuar dirigido a ocultar lo sucedido al interior del inmueble”, indicó la fiscal del caso.

Durante un allanamiento realizado posteriormente en la barbería, investigadores de la Fiscalía encontraron vestigios de sangre que, tras análisis de ADN, fueron identificados como pertenecientes al hombre desaparecido.

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Con estos elementos, la pareja fue capturada por unidades de la Policía Nacional. Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó el delito de desaparición forzada agravada. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Hasta el momento, el paradero del taxista continúa siendo desconocido y las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

