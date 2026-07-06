Advierten a barrio de Bogotá: no podrán ver el Colombia vs. Suiza por este motivo

La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 ha despertado la ilusión entre la fanaticada colombiana, que espera ver a la 'Tricolor' imponerse sobre Suiza el próximo martes 7 de julio y obtener su boleto a cuartos de final, donde posiblemente se enfrente con Argentina.

Si bien la emoción tiene abarrotado a todo el país, un barrio de Bogotá recibió una noticia que, más que alegrías, ha colmado a sus habitantes de preocupación y tristeza.

Resulta que los habitantes del barrio Nicolás de Federman han manifestado su inconformidad por la decisión de Enel Colombia, luego de confirmarse un corte de energía previsto desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde de este martes, lo que significaría un impedimento para ver el compromiso desde sus viviendas.

Corte de luz en Nicolás de Federman durante Colombia vs. Suiza

La suspensión del servicio hace parte de los mantenimientos preventivos que habitualmente realiza la compañía de energía en la capital colombiana, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

Sin embargo, la coincidencia con uno de los partidos más importantes de Colombia en la justa mundialista llevó a que uno de los residentes de este sector solicitara públicamente a Enel que los cortes fueran reprogramados.

Por medio de su cuenta de X, el hombre escribió: "¿Es posible que reagenden el mantenimiento de las redes eléctricas en Nicolás de Federman? Nos van a dejar sin luz en pleno partido Colombia-Suiza".

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Señores @EnelColombia



Es posible que reagenden el mantenimiento de las redes eléctricas en Nicolás de Federman.



Nos van a dejar sin luz en pleno partido Colombia-Suiza.



Ayuda!! pic.twitter.com/FuhVxPvS4H — Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) July 4, 2026

¿Qué dijo Enel sobre el corte de luz en Nicolás de Federman?

Por fortuna, la compañía de energía no tardó en responder la publicación y explicó que la solicitud sería revisada por el equipo responsable. Sin embargo, dejó claro que la reprogramación depende directamente de aspectos técnicos y operativos.

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Aunque, de momento, todavía no existe confirmación de que el mantenimiento vaya a ser aplazado, los residentes seguirán a la espera de una decisión, mientras buscan otro lugar donde poder ver el compromiso decisivo.

Colombia buscará el boleto a cuartos de final del Mundial 2026

Mientras Enel define si realizará el corte de luz este martes 7 de julio, Colombia se alista para enfrentar a Suiza y regresar a unos cuartos de final, instancia a la que no llega desde Brasil 2014.

