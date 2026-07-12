Alcaldía de Bogotá ofrece predios baratos para adquirir casa: ¿cómo aplicar?

Comprar un apartamento o lote suele ser una meta que muchas personas aplazan por los altos costos del mercado. Sin embargo, pocos conocen que en Bogotá existen alternativas como la venta de inmuebles mediante procesos abiertos, un mecanismo que permite acceder a diferentes tipos de predios bajo reglas públicas y transparentes.

Durante julio, la Alcaldía de Bogotá, por medio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), abrió una nueva convocatoria para vender apartamentos, lotes, predios con edificaciones y otros bienes de propiedad del Distrito.

Por ello, la venta se realizará en la plataforma SECOP II, donde cualquier persona natural o jurídica podrá participar si cumple los requisitos exigidos.

Cómo comprar un predio de la Alcaldía de Bogotá

El primer paso es ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotá, donde se encuentra el listado de inmuebles disponibles para la venta.

Allí, cada predio cuenta con información detallada para que los interesados conozcan exactamente qué van a comprar. Entre los datos publicados aparecen:



Ubicación del inmueble.

Área del predio.

Avalúo comercial.

Estado jurídico.

Características físicas.

Documentos técnicos.

Condiciones de la subasta.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente toda esta información antes de presentar una oferta, especialmente si se trata de predios con construcciones, restricciones urbanísticas o situaciones jurídicas particulares.

Las estrategias reales para lograr comprar vivienda por primera vez Foto: Magnific

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Paso a paso para acceder a la subasta de predios

Una vez elegido el inmueble, el ciudadano debe dar clic en la opción "Estoy interesado", disponible en el Portal Inmobiliario de Bogotá.

Después deberá continuar el proceso en SECOP II, la plataforma oficial donde se desarrollan las subastas públicas del Estado.

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Para participar es indispensable:



Registrarse como proveedor en SECOP II.

Buscar la subasta correspondiente al predio seleccionado.

Leer todas las condiciones del proceso.

Presentar la oferta dentro del plazo establecido.

En la plataforma también podrá consultar el precio base del inmueble, las garantías exigidas, las fechas de apertura y cierre de la convocatoria y los documentos que deben entregarse.

Qué tener en cuenta antes de presentar una oferta

La Alcaldía recordó que la compra de estos predios no se realiza de manera presencial en las oficinas del DADEP ni por medio de intermediarios. Todo el proceso se adelanta a través de los canales oficiales.

Además, recomienda verificar aspectos como:



Si el inmueble cuenta con servicios públicos.

El acceso vial.

Posibles afectaciones o restricciones.

El cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

Finalmente, las autoridades advierten que presentar documentos incompletos o radicar la propuesta fuera de los tiempos establecidos puede dejar por fuera al interesado.