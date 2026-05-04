Alcaldía denuncia retención de 26 funcionarios durante manifestaciones en Bogotá

Durante la mañana y la tarde de este lunes 4 de mayo, Bogotá fue lugar de varias manifestaciones.

Un grupo de 40 víctimas del conflicto armado bloqueó la intersección de la avenida Caracas con Primera de Mayo. Además, en el Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Local, en la localidad de Rafael Uribe, otro grupo de manifestantes hizo presencia, debido al presunto incumplimiento en el pago de giros económicos por parte de la Unidad para las Víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, los manifestantes que hicieron presencia frente al Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Local llegaron al lugar hacia las 10:00 de la mañana con la intención de movilizarse hacia la avenida Caracas, argumentando retrasos en estos pagos.

La situación se intensificó hacia el mediodía, cuando se registraron actos como la quema de llantas en las entradas del centro, lo que impidió la salida de funcionarios y de personas víctimas del conflicto armado que se encontraban dentro de las instalaciones.



Ante este escenario, la administración del lugar decidió cerrar de manera preventiva el centro para salvaguardar la integridad de quienes estaban en el sitio.

Posteriormente, sobre las 2:00 de la tarde, se reportaron ataques contra el edificio mediante el lanzamiento de objetos contundentes.

Horas más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, los manifestantes ingresaron de forma forzada al lugar tras romper las puertas, prolongando la restricción de salida de las personas que permanecían en el interior.

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“Esta situación llevó a que hoy, en las horas de la tarde, escalara la violencia y existieron 26 funcionarios retenidos en el Centro de Encuentro, cuatro niños y dos adultos. Por las afectaciones a la infraestructura, el día de mañana no podrá operar este Centro”, señaló la consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado.

Desde la Consejería de Paz, señalaron que este es un espacio institucional destinado a la atención integral de víctimas del conflicto armado, donde se brindan servicios como orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y acceso a ayudas humanitarias, por lo que rechazaron estos hechos de violencia e hicieron un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, sin afectar espacios destinados a la atención de población vulnerable.

“Hoy volvemos a ver que el incumplimiento del Gobierno Nacional, en particular el incumplimiento de la Unidad para las Víctimas en la entrega de la ayuda humanitaria lleva a esta manifestación que se torna violenta en horas de la tarde”, agregó.

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Asimismo, el Distrito instó al Gobierno nacional y a la Unidad para las Víctimas a adoptar medidas urgentes que permitan superar los retrasos en la entrega de la ayuda humanitaria, considerada un recurso fundamental para la subsistencia de muchas personas desplazadas.

“Como hemos visto en distintos reportajes de medios nacionales, la Unidad para las Víctimas no firmó a tiempo un convenio que aseguraba la entrega de esta ayuda a millones de víctimas en el país. Recordemos que la ayuda humanitaria más es un derecho, no es un favor que le hace la Unidad para las Víctimas del Conflicto”, señaló la consejera.