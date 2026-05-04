Liga Contra el Cáncer garantiza servicios externos en Bogotá pese a suspensión en una sede

La Liga Colombiana Contra el Cáncer, seccional Bogotá, aclaró que continúan operando con normalidad varios de sus servicios en la ciudad, pese al anuncio de suspensión temporal en una de sus sedes. La entidad indicó que en la sede ubicada en la Carrera 12A #77-34 se mantienen activos la consulta externa de oncología, los tratamientos de quimioterapia, la gestión farmacéutica, la droguería y los programas de vacunación.

La suspensión temporal se registra en la sede de la Calle 116 con carrera 15 y responde a problemas financieros derivados de las condiciones actuales del sector salud, que han afectado su operación.

La organización explicó que esta situación tiene un alcance local y no compromete su funcionamiento a nivel nacional, teniendo en cuenta que las distintas seccionales y capítulos cuentan con autonomía administrativa y financiera.

Entre tanto, las acciones de prevención, detección temprana, campañas, eventos y acompañamiento a pacientes con cáncer continúan desarrollándose en todo el país.



Finalmente, la Liga expresó su solidaridad con la seccional Bogotá y señaló que espera retomar los servicios suspendidos una vez se estabilicen las condiciones necesarias.