En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Constituyente
Spirit Airlines
Popayán
Estrecho Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Liga Contra el Cáncer garantiza servicios externos en Bogotá pese a suspensión en una sede

Liga Contra el Cáncer garantiza servicios externos en Bogotá pese a suspensión en una sede

Pese a la suspensión temporal de servicios en su sede de la calle 116 por problemas financieros, continúan operando la consulta externa de oncología, quimioterapia, entre otros servicios.

Liga Contra el Cáncer.jpg
Liga Contra el Cáncer //
Foto: Google Maps
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La Liga Colombiana Contra el Cáncer, seccional Bogotá, aclaró que continúan operando con normalidad varios de sus servicios en la ciudad, pese al anuncio de suspensión temporal en una de sus sedes. La entidad indicó que en la sede ubicada en la Carrera 12A #77-34 se mantienen activos la consulta externa de oncología, los tratamientos de quimioterapia, la gestión farmacéutica, la droguería y los programas de vacunación.

La suspensión temporal se registra en la sede de la Calle 116 con carrera 15 y responde a problemas financieros derivados de las condiciones actuales del sector salud, que han afectado su operación.

La organización explicó que esta situación tiene un alcance local y no compromete su funcionamiento a nivel nacional, teniendo en cuenta que las distintas seccionales y capítulos cuentan con autonomía administrativa y financiera.

Entre tanto, las acciones de prevención, detección temprana, campañas, eventos y acompañamiento a pacientes con cáncer continúan desarrollándose en todo el país.

Finalmente, la Liga expresó su solidaridad con la seccional Bogotá y señaló que espera retomar los servicios suspendidos una vez se estabilicen las condiciones necesarias.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Liga contra el cáncer

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad