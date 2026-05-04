Suspenden temporalmente servicios en la Liga Contra el Cáncer en Bogotá por crisis financiera

La Liga Colombiana Contra el Cáncer anunció la suspensión temporal de sus servicios en su sede de Bogotá debido a dificultades financieras que afectan su operación.

Según un comunicado oficial, la institución atraviesa una situación económica compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios de salud que ha venido prestando. Esta condición ha generado limitaciones en su capacidad operativa y ha impactado la sostenibilidad de sus actividades.

Ante este panorama, la entidad tomó la decisión de suspender de manera temporal la atención, con el objetivo de proteger la estabilidad institucional y garantizar la calidad del servicio en el futuro.

En el documento que aparece en sus instalaciones, la Liga señaló que espera que la situación se normalice en el corto plazo, una vez se regularicen los pagos pendientes. De ser así, proyecta reanudar sus servicios en un periodo estimado de un par de meses.



La organización también manifestó su disposición para retomar la atención tan pronto como las condiciones financieras lo permitan.

Cabe recordar que esta medida aplica únicamente en la sede de Bogotá y no afecta el funcionamiento de la organización en otras regiones del país. En las demás sedes a nivel nacional, la atención a los usuarios continúa con normalidad.

