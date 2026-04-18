Recuperan 15 cuerpos en cementerio de Sincelejo que podrían ser víctimas del conflicto armado

Fueron nueve días durante los cuales el equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervino el Bloque 1 del Cementerio Central de Sincelejo, en Sucre, donde fueron sepultadas personas no identificadas y otras que, aunque tenían su identidad, nunca fueron reclamadas por familiares.

En total, la unidad logró la recuperación de 15 cuerpos que pueden corresponder a personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado.

En el desarrollo de la investigación humanitaria y extrajudicial, la Unidad de Búsqueda pudo orientar la identidad de cuatro de los 15 cuerpos, es decir, establecer una hipótesis sobre a quiénes correspondían en vida.

Claine Almanza, familiar de un hombre desaparecido, señala que hay gran expectativa con la identificación de los cuerpos encontrados.



“Estamos a la expectativa de encontrar a otras personas desaparecidas que posiblemente coincidan con esta búsqueda. Me siento satisfecha con todo el proceso porque las entidades han respondido”, alcanzó a declarar.

La segunda misión humanitaria en el Cementerio Central de Sincelejo para recuperar cuerpos de personas dadas por desaparecidas está prevista para mediados de 2026. Estas acciones humanitarias hacen parte del Plan Regional de Búsqueda Sabanas, San Jorge y Mojana, que busca a 1.251 personas dadas por desaparecidas.

Entre las organizaciones participantes se cuentan Movice, CAJAR, Fundación Nidya Érika Bautista, Mujer Sigue mis Pasos, Narrar para Vivir, Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria, Corporación Humanitaria Reencuentros, Caribe Afirmativo y las Mesas municipal y departamental de Víctimas de Sincelejo y Sucre, respectivamente.

Publicidad

“Esta acción humanitaria se desarrolló en el marco de lo ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de lograr respuestas rápidas en materia de identificación respecto de los cuerpos que hemos recuperado tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como otras entidades que también han intervenido previamente el Cementerio Central de Sincelejo”, dijo a Blanca Inés Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Sucre.