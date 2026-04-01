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Capturan en Majagual, Sucre, a líder del Clan del Golfo que sembraba terror en el Caribe

El operativo se desarrolló en las calles del municipio, a partir de información de inteligencia que tenía la Armada.

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