Capturan en Majagual, Sucre, a líder del Clan del Golfo que sembraba terror en el Caribe

En una operación desplegada por tropas de la Armada de Colombia, en coordinación con unidades del Gaula de la Policía, fue capturado en el municipio de Majagual un peligroso líder del Clan del Golfo, quien sería responsable de dinamizar actividades delictivas en el sur del departamento de Sucre y zonas limítrofes con Bolívar.

Se trata de alias ‘Sierpano’, quien sería presunto cabecilla de la subestructura “Erlin Pino Duarte”, quien tendría especial injerencia en los municipios de Montecristo y Achí, en Bolívar, y Guaranda y La Sierpe, en Sucre. De allí el alias con el que se le conoce.

"Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta y un equipo de comunicación móvil, elementos que junto al capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes", señaló la Armada en un comunicado de prensa.

Contra ‘Sierpano’ había vigente una orden de captura que había sido emitida por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. Su detención se dio en plena vía pública, tras labores de inteligencia que permitieron establecer las rutas que habitualmente empleaba.



"La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región Caribe e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas por las autoridades como la 147 del Gaula Militar", expuso.