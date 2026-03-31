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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelaron campamento con explosivos del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Desmantelaron campamento con explosivos del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Si bien en el operativo no hubo capturas, las autoridades destacaron que continuarán con la ofensiva contra este y otros grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño.

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