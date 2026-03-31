Desmantelaron campamento con explosivos del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, en medio de labores de registro y reconocimiento lograron ubicar un campamento ilegal en la vereda San Cayetano, corregimiento de Puerto López del municipio de El Bagre. En este lugar fueron encontrados varios artefactos explosivos que, según inteligencia militar, pertenecerían a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que estos explosivos, al parecer, estaban destinados a ser utilizados en ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en la zona, así como para intimidar a la población civil. La presencia de este material representaba un riesgo significativo tanto para los habitantes como para quienes transitan por el sector.

Tras el hallazgo, los explosivos fueron neutralizados de manera controlada por personal especializado, evitando posibles afectaciones a la comunidad. Las tropas continúan haciendo presencia en el área con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir nuevos hechos que puedan poner en peligro a los pobladores.

Ante ello, las fuerzas militares también indicaron que este tipo de acciones constituyen una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, por lo que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.



Finalmente, la institución reiteró que mantendrá las operaciones militares en el Bajo Cauca antioqueño para debilitar las capacidades de los grupos armados organizados y proteger a la población civil: “El Ejército Nacional seguirá adelante con las operaciones militares orientadas a combatir las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, con el firme propósito de salvaguardar a las comunidades y generar un ambiente de seguridad en esta subregión”.