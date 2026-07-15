Alcaldía pide no alimentar ni acercarse a los zorros perros tras avistamiento en Usaquén

Luego de los recientes avistamientos de un grupo de zorros perros en la localidad de Usaquén, la Secretaría Distrital de Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía para que respete el comportamiento natural de esta especie y evite alimentarla o intentar capturarla para evitar ponerse en riesgo.

La dependencia informó a la ciudadanía que profesionales del equipo de fauna silvestre realizan recorridos en el zona para establecer las posibles causas de la presencia de estos animales y verificar las condiciones del entorno. De acuerdo con los primeros acercamientos, los zorros cuentan con alimento, territorio y albergues suficientes para movilizarse por los Cerros Orientales.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que algunos habitantes del sector les están suministrando comida, modificando sus hábitos naturales y afectando su supervivencia.

Zorro perro en Bogotá // Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

“El primer llamado que vamos a hacer es a la comunidad para que deje de alimentarlos y así no generar hábitos que pueden ser incluso nocivos para la supervivencia de estos zorros perrunos”, afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.



La Secretaría de Ambiente recordó que el zorro perruno, también conocido como zorro cangrejero, es una especie silvestre de hábitos nocturnos que hace parte de la fauna de los Cerros Orientales y que, aunque prefiere mantenerse alejado de los humanos puede acercarse a zonas urbanas en busca de alimento. Por lo que recomendó mantener una distancia prudente, evitar el contacto con mascotas, disponer correctamente los residuos orgánicos y reportar a los números 317 427 6828, 318 827 7733, o (601) 377 8854 cualquier caso en el que el animal se encuentre herido o atrapado .

Según la entidad, esta especie cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas al contribuir al control de roedores e insectos y favorecer la regeneración de los bosques mediante la dispersión de semillas.