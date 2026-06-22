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Accidente entre bicicleta y una volqueta en Usaquén dejó dos menores gravemente heridos

El siniestro ocurrió en la vía El Codito-La Calera. Un adolescente de 14 años y un niño de 9 que se movilizaban en bicicleta sufrieron graves lesiones. Ambos fueron llevados al Hospital Simón Bolívar.

Accidente en Usaquén
Accidente en Usaquén
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Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Dos menores de edad resultaron gravemente heridos en el siniestro vial registrado en la localidad de Usaquén, en la subida de la vía El Codito-La Calera. El hecho ocurrió hacia las 4:00 de la tarde y en este se vieron involucrados una volqueta de servicio particular y una bicicleta.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, en la bicicleta se movilizaban un adolescente de 14 años, quien conducía el vehículo, y un niño de 9 años. Ambos sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la bicicleta transitaba en sentido oriente-occidente cuando los menores intentaron adelantar la volqueta. En ese momento, perdieron el control y fueron impactados por el vehículo de carga, lo que provocó su caída sobre la vía.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con precisión las causas y responsabilidades del accidente.

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