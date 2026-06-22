Accidente entre bicicleta y una volqueta en Usaquén dejó dos menores gravemente heridos

Dos menores de edad resultaron gravemente heridos en el siniestro vial registrado en la localidad de Usaquén, en la subida de la vía El Codito-La Calera. El hecho ocurrió hacia las 4:00 de la tarde y en este se vieron involucrados una volqueta de servicio particular y una bicicleta.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, en la bicicleta se movilizaban un adolescente de 14 años, quien conducía el vehículo, y un niño de 9 años. Ambos sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la bicicleta transitaba en sentido oriente-occidente cuando los menores intentaron adelantar la volqueta. En ese momento, perdieron el control y fueron impactados por el vehículo de carga, lo que provocó su caída sobre la vía.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con precisión las causas y responsabilidades del accidente.

