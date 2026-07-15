Alertan sobre la presencia de zorros en conjuntos residenciales: temen que ataquen a otros animales

La ciudadanía del norte de Bogotá ha manifestado preocupación por la presencia de al menos ocho zorros, una situación que para muchos habitantes genera temor ante el riesgo de ataques a personas o a sus mascotas por parte de estos animales silvestres.

El periodista Eduard Porras, del 'Ojo de la Noche', confirmó que en la localidad de Usaquén, más exactamente en la calle 122 con séptima, los residentes del sector alertaron sobre la presencia de estos animales desde hace varios meses.

Según comentó Porras, "inicialmente fueron dos los que llegaron hace varios meses. Quedaron prácticamente encerrados en una zona boscosa, rodeados por varias edificaciones y conjuntos residenciales que se han venido construyendo".

Los residentes han tratado de cuidar a los animales. Incluso, les compraron comida para perros con el fin de alimentarlos. Sin embargo, ya son ocho zorros, uno de ellos estaría preñado y, debido a la falta de comida, ya atacaron a un perro, situación que ha incrementado el temor entre la comunidad.



Los habitantes buscan ayudar a estos pequeños zorros, pues son animales silvestres que permanecen en una zona boscosa cercana a los conjuntos residenciales, donde constantemente se cruzan con mascotas y personas.

Los animales ya se acercan a zonas comunes y a supermercados ubicados en los alrededores de los conjuntos. Aunque algunos intentan alimentarlos, ya se han enfrentado con perros por comida. Por ello, la comunidad les pide a las autoridades distritales verificar la situación y rescatar a estos animales.

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¿Qué hacer si encuentra un zorro perruno en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Ambiente, el zorro cangrejero, también conocido como zorro perruno, hace parte de la biodiversidad que habita en los Cerros Orientales. Muchos de estos animales se ven amenazados por el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre la manera adecuada de actuar frente a ellos.