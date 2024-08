Allianz 15K Bogotá: una fiesta deportiva y social que atrae a 10 mil corredores”

La carrera Allianz 15K Bogotá, que se celebra nuevamente bajo el lema ‘Sabes lo que tienes’, ha alcanzado anticipadamente su capacidad máxima de inscripciones para el evento del próximo domingo 20 de octubre.

Un total de diez mil corredores, incluyendo atletas de élite, amateurs y para atletas, tomarán la salida desde el Parque Contador Norte, en la calle 134ª con carrera novena de Bogotá, y llegarán al parque Simón Bolívar, para disfrutar de una de las más destacadas celebraciones del deporte y la vida saludable en el país.

La competencia, considerada la prueba de 15 kilómetros más importante del calendario de la Federación Colombiana de Atletismo, comenzará a las 6:30 a.m. en el parque Contador Norte. Las sesiones de calentamiento se iniciarán a las 7:00 a.m., y la salida oficial está programada para las 9:05 a.m.

Miguel Córdoba, CEO de Allianz Colombia, destaca: “Nuestra Allianz 15K se ha consolidado como un emblema del atletismo aficionado y profesional en Colombia. Nos enorgullece anunciar que, una vez más, tendremos una participación completa. El 20 de octubre, además de ofrecer una atractiva bolsa de premios de diez millones de pesos para el ganador en cada categoría, continuaremos con nuestro compromiso social a través de una donación a la Fundación Allianz”.

Publicidad

En su decimocuarta edición, la Allianz 15K Bogotá presenta una novedad significativa: la ‘Expo Allianz’, que se llevará a cabo en el Distrito Verde Ocesa (carrera 60 con calle 53) el viernes 18 y sábado 19 de octubre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante estos días, los corredores podrán recoger su kit oficial de carrera mientras participan en actividades recreativas y educativas relacionadas con el deporte.

El evento también incorpora un importante componente de sostenibilidad. Un porcentaje del valor de cada inscripción se destinará a la Fundación Allianz Colombia para apoyar la creación del Ecosistema Allianz. Este proyecto tiene como objetivo sembrar cerca de 800 árboles, contribuyendo a la protección del medioambiente, los recursos hídricos y la biodiversidad. Esto es especialmente relevante en un año en que Bogotá y sus alrededores han sufrido severos incendios forestales y recientemente han enfrentado desabastecimiento de agua debido a la falta de lluvias, lo que ha llevado a un racionamiento en la ciudad.