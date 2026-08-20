En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Asesinan a comerciante de 46 años en presunto caso de sicariato en la localidad de Usaquén

Asesinan a comerciante de 46 años en presunto caso de sicariato en la localidad de Usaquén

Autoridades adelantan las primeras investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar quién estaría detrás del presunto ataque sicarial.

WhatsApp Image 2026-08-20 at 21.35.47.jpeg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Este jueves 20 de agosto, un comerciante de 46 años de edad fue asesinado en un presunto caso de sicariato ocurrido en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información preliminar, el hombre recibió varios impactos de arma de fuego mientras se movilizaba en su vehículo. Al parecer, los responsables fueron sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron del lugar después del ataque.

Últimas noticias

rutas de nuevas estaciones en avenida Cali.jpg
Bogotá

Estas son las rutas de TransMilenio que operarán en las nuevas estaciones de la av. Ciudad de Cali

Carril preferencial en la calle 63 de Bogotá
Bogotá

A partir de esta fecha no podrá transitar por el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá

Las autoridades llegaron a la zona, acordonaron el lugar de los hechos y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. En el sitio también habrían quedado algunas prendas de los atacantes.

Por ahora, la identidad de la víctima y los detalles del caso no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

sicariato

Usaquén

Publicidad

Publicidad

Publicidad