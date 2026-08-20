Asesinan a comerciante de 46 años en presunto caso de sicariato en la localidad de Usaquén

Este jueves 20 de agosto, un comerciante de 46 años de edad fue asesinado en un presunto caso de sicariato ocurrido en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre recibió varios impactos de arma de fuego mientras se movilizaba en su vehículo. Al parecer, los responsables fueron sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron del lugar después del ataque.

Las autoridades llegaron a la zona, acordonaron el lugar de los hechos y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. En el sitio también habrían quedado algunas prendas de los atacantes.

Por ahora, la identidad de la víctima y los detalles del caso no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

