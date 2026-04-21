Así fue el concurso intercolegial de robótica que se desarrolló en Bogotá

En Bogotá se realizó la cuarta edición de PachasBot, un concurso intercolegial que reunió a estudiantes de distintas instituciones en torno al pensamiento computacional. El evento se llevó a cabo el 17 de abril y consolidó una trayectoria que, durante sus ediciones anteriores, ya había convocado a más de 1.000 participantes en jornadas enfocadas en la estrategia y la resolución de desafíos reales.

La competencia fue liderada por el Colegio Santa Francisca Romana, institución que contó con un reconocimiento internacional destacado gracias a su participación en campeonatos como RoboChallenge. Ese recorrido de alto nivel se reflejó en la organización del certamen, que permitió a estudiantes de colegios públicos y privados competir de manera gratuita en pruebas de gran complejidad, basadas en metodologías Maker y en la aplicación práctica del conocimiento.

Durante la jornada, los participantes se enfrentaron a distintas categorías según su nivel de formación. Los más pequeños iniciaron con retos lúdicos de programación, mientras que los estudiantes avanzados desarrollaron pruebas como la Máquina de Goldberg y competencias de innovación con herramientas como Arduino. Asimismo, se llevaron a cabo modalidades como seguidor de línea, sumo y laberinto, en las que los equipos operaron robots diseñados desde cero o ensamblados con kits especializados.

El evento también se consolidó como una vitrina para el talento nacional, que ya había logrado reconocimiento en escenarios internacionales. Gabriela Casanova Rangel, rectora del colegio organizador, destacó que el concurso fomentó habilidades críticas en los estudiantes y promovió una mayor participación de niñas y jóvenes en áreas STEM. Además, se resaltó el reciente logro de las estudiantes del plantel, quienes obtuvieron una medalla de bronce en Rumanía tras competir con más de 175 equipos de 25 países.



Con el cierre de esta edición, PachasBot reafirmó el potencial que tiene el país en el desarrollo tecnológico y educativo.