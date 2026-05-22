Así fue la primera prueba del metro de Bogotá en la ciudad: videos e imágenes

Mientras el proyecto de la primera línea avanza, por primera vez entraron en operación los vagones del metro de Bogotá en el sur de la ciudad este viernes, 22 de mayo; tal como lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán celebrando la noticia como "un sueño hecho realidad".

"Muy emocionante ver el primer tren del Metro de Bogotá rodando por el viaducto. El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad. Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos", expresó.

Este primer trayecto del metro se hizo de la mano de vehículos auxiliares que impulsan y movilizan el tren número dos por el viaducto desde el patio taller de Bosa hasta inmediaciones de la Estación 2, ubicada en avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, en límites entre las localidades de Bosa y Kennedy y cercana al Portal Américas de TransMilenio.

"Hoy es una fecha especial y es un momento especial. Queremos compartir con ustedes este momento especial. Estamos en la Estación 1, aquí en Gibraltar, en la parte, digamos, occidental de la estación. Y hoy inicia el proceso, la primera fase del proceso de pruebas de los trenes en el viaducto del metro", expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.



¿Cuándo entrará en función el metro de Bogotá para los ciudadanos?

De acuerdo con el mandatario, se espera que le metro entre en operación en el primer trimestre de 2028 para el uso de toda la ciudad. Conectará el sur y el centro de Bogotá con el occidente de la ciudad, beneficiando principalmente a localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, que contará con 16 estaciones y 30 trenes, antes de que inicien obras para la segunda línea en el futuro.