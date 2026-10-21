Así funciona el pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de octubre de 2026

Hoy miércoles 21 de octubre de 2026, el pico y placa Bogotá hoy establece que los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular. Esta medida estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., según informó la Secretaría Distrital de Movilidad. La restricción aplica en todas las zonas con alta afluencia vehicular de la capital, buscando reducir los índices de congestión.

Pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de octubre de 2026

Este miércoles 21 de octubre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy no permite la circulación de vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción está programada para el horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., afectando áreas críticas de tráfico en Bogotá. Este sistema busca mejorar la movilidad en la ciudad limitando el acceso de ciertos vehículos durante horas pico.

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Sanciones por incumplimiento

Los conductores que no cumplan con la normativa del pico y placa Bogotá hoy podrían enfrentarse a una multa de aproximadamente $633.200 COP, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, existe la posibilidad de inmovilización del vehículo. Para evitar sanciones, se aconseja verificar las restricciones aplicables y ajustar las rutas y horarios de viaje en consecuencia.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para aquellos que planean movilizarse hoy en Bogotá, los taxis con placas terminadas en 9 y 0 también tienen restricción de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Las alternativas como el transporte público, el uso de vehículos eléctricos y motos son exenciones válidas, según el Decreto 652 de 2025. También pueden considerarse alternativas tecnológicas para verificar en tiempo real, a fin de resolver tus necesidades de movilidad mientras se cumple con el pico y placa Bogotá hoy.



Mañana, las placas que no podrán circular serán las que terminan en 1, 2, 3, 4, y 5. Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.