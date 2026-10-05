Así será SOFA 2026 en Bogotá: invitados, precios y todo lo que debe saber

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) regresa a Bogotá entre los 8 y el 12 de octubre en los pabellones de Corferias. Días en los cuales volverán a reunirse varias generaciones alrededor de la cultura geek, el cosplay, los videojuegos, el anime, el K-pop, el arte y otras expresiones relacionadas con el ocio y la fantasía.

Esta será la edición número 17 de el evento y, de acuerdo con los organizadores, quienes hablaron con Blu Radio, esperan reunir alrededor de 185.000 personas durante cinco días, consolidándose como una de las ferias más masivas del recinto y como una de las principales plataformas de la industria geek en Latinoamérica.

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La programación de SOFA 2026 en Bogotá tiene como uno de sus ejes centrales la idea de que las aficiones no tienen edad ni requieren una determinada apariencia. Bajo el concepto ‘El reflejo del dragón’, la feria plantea una mirada a la identidad de quienes viven sus gustos por el anime, los videojuegos, el cosplay, el K-pop, el coleccionismo y otras comunidades.

Santiago Echeverry, director de contenidos de SOFA 2026, explicó que buena parte de la evolución del evento durante sus 17 años ha estado relacionada con escuchar a sus asistentes.



“SOFA es una cosa que ha ido creciendo de la mano del público que va, de la gente que participa, de escuchar lo que les gustaría ver, de ver qué funciona para ampliarlo, qué falta para traerlo y qué cosas no funcionan para irlas moviendo”.

Aunque históricamente el evento ha estado relacionado con las comunidades geek, sus organizadores aseguran que actualmente la feria reúne desde niños y adolescentes hasta adultos que crecieron con personajes, series, videojuegos y otras expresiones de la cultura popular. La edición de este año busca especialmente conectar con quienes durante su vida profesional o familiar mantienen sus aficiones en espacios más privados.

“Uno puede ser un profesional y tener su pinta de elegante todos los días y llegar a su casa y decir: me voy a sentar a ver anime y el fin de semana voy a encontrar con mis amigos, hacer cosplay e irme a eventos”, dijo.

SOFA // Foto: Twitter @CorferiasBogotá

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Las novedades de SOFA 2026

Entre las principales novedades de esta edición está el pabellón de arte urbano, una propuesta que incorpora expresiones como el muralismo, el graffiti, el Madonnari y el art toy.

La iniciativa surgió, según Echeverry, de propuestas realizadas por los propios artistas, quienes encontraron en SOFA una plataforma para acercar estas expresiones a un público más amplio.

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Otra de las novedades será la Clínica Cosplay, un espacio destinado a ayudar a los participantes a solucionar problemas con sus trajes durante el evento. También habrá vestieres y maleteros exclusivos para cosplayers, atendiendo algunas de las necesidades que los asistentes habían planteado en ediciones anteriores.

A esto se suman las zonas gamer, que tendrán torneos y espacios dedicados al desarrollo de videojuegos en Colombia, así como la tradicional Ciudad de Artistas, donde creadores locales exhiben sus trabajos.

Invitados y espectáculos

Dentro de la programación aparece Rúmina Marroquí, reconocida por interpretar canciones asociadas a varias princesas de Disney. La artista realizará un espectáculo de canto dirigido especialmente a quienes crecieron con estas canciones y a las nuevas generaciones. A su vez, el actor de doblaje Óscar Flores, quien compartirá con sus fans recordando voces como el Rey Helado, entre otros; o Humberto Vélez, que se conoce por ser quien dio vida a Homero Simpson en Latinoamérica.

Humberto Vélez tiene su propio personaje en Los Simpson Fotos: captura de pantalla / Image Fx

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La programación también contempla actividades relacionadas con cosplay, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, arte urbano, teatro, circo y deportes urbanos.

También estará marcado el regreso del Fandom Fest de DIX el 9 y 10 de octubre en el Pabellón 7 de Corferias. Un espacio diseñado para los fans que vivirán fiestas temáticas de sus artistas y temas favoritos, un movimiento exitoso que ha tenido presencia incluso en el Royal Center de Bogotá.

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"Estaremos por segunda vez en El Sofa con Fan Club y con Dix FM en nuestro Fandom Fest, un espacio creado por y para fans dentro de una plataforma y un espacio aún más grande para fans como lo es el SOFA. Queremos justamente durante el viernes y sábado, celebrar, honrar y festejar a los fans de la música. A través de un festival que tiene un lineup por días con diferentes temáticas para que quienes sean fans de BTS, Disney, el pop en general, la música emo, la música ochentera, el pop nuevo y por supuesto toda la música otaku pueda estar presente en estos 2 días que estaremos en el SOFA", indicó Daniela Cubides, directora de Dix FM.

Por otro lado, durante los cinco días del evento, los más de 15 talentos de Geektory, entre creadores de contenido, cosplayers, streamers, maquillistas y referentes de distintas comunidades, estarán presentes en diferentes actividades, encuentros y experiencias para conectar directamente con sus comunidades y con los miles de asistentes que se darán cita en Corferias en estos horarios:



Kacchan_sekai — viernes, 12:00 p. m.

— viernes, 12:00 p. m. itsMidna — viernes, 3:00 p. m.

— viernes, 3:00 p. m. PauDazzle, TatiBarrera y Airiblue — domingo, 3:00 p. m.

— domingo, 3:00 p. m. Manuphilie_ — domingo, 5:00–6:00 p. m.

La participación de Geektory también estará presente en pasarelas de cosplay, actividades especiales, presentaciones y conciertos que harán parte de la programación del evento. Entre ellas se destaca la presentación de Umamusume, programada para el lunes a las 2:00 p. m.

Con 17 ediciones, SOFA 2026 en Bogotá busca demostrar que el anime, el cosplay, los videojuegos, el arte, el K-pop, el coleccionismo y las demás expresiones de la cultura geek ya no son espacios exclusivos para un determinado grupo de aficionados.

SOFA 2024 - referencia // Foto: Corferias

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Precios oficiales del SOFA 2026

Family Pass Lunes: $124.000 — 4 ingresos

$124.000 — 4 ingresos Family Pass Domingo: $124.000 — 4 ingresos

$124.000 — 4 ingresos Family Pass Sábado: $124.000 — 4 ingresos

$124.000 — 4 ingresos Family Pass Viernes: $96.000 — 4 ingresos

$96.000 — 4 ingresos Family Pass Jueves: $96.000 — 4 ingresos

$96.000 — 4 ingresos SOFA Pass: $128.000

$128.000 Lunes 12 de octubre SOFA: $34.000

$34.000 Domingo 11 de octubre SOFA: $34.000

$34.000 Sábado 10 de octubre SOFA: $34.000

$34.000 Viernes 9 de octubre SOFA: $27.000

$27.000 Jueves 8 de octubre SOFA: $27.000

El impacto de SOFA en Bogotá

Para Tatiana Rudd, encargada del evento, SOFA no solo representa un encuentro de entretenimiento, sino también una plataforma con un importante impacto económico, cultural y turístico para Bogotá.

“En 5 días reúne 185.000 personas de diferentes edades, de diferentes sitios de Colombia y de diferentes partes del mundo. Económicamente es una feria que deja mucha riqueza en Bogotá, mucha generación de empleo”, dijo.

Rudd resaltó que incluso existen visitantes que comienzan a preparar su participación en SOFA desde que termina una edición.

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“Este es un plan al que viene tanto adolescentes como gente entre los 25 y 50 años, que es nuestro mayor público, que dura todo el año preparándose para asistir a esta feria”, añadió.

SOFA se ha convertido además en una vitrina turística para Bogotá. Las comunidades relacionadas con el cosplay, el K-pop y la cultura geek permiten que la información sobre el evento circule por redes sociales y llegue a personas de otras ciudades y países.

Rudd explicó que buena parte de este movimiento ocurre de manera orgánica a través de las propias comunidades digitales.

“Las comunidades cosplayer, las comunidades de K-pop, las comunidades geek se van comunicando orgánicamente y contando lo que va pasando”.

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De esta manera, el evento atrae visitantes que llegan a Bogotá específicamente para participar en sus actividades.