‘Beto’, ‘Orejas’ y ‘Eder’, los capturados por ataque con granada en norte de Bogotá

Fueron capturados los tres hombres señalados de haberlanzado una granada contra un local de envíos en el norte de Bogotá. Son de nacionalidad extranjera y responden a los alias de ‘Beto’, ‘Orejas’ y ‘Eder’, y pertenecían a la organización delincuenciales de alias 'Satanás', que delinque en los sectores de Kennedy y Bosa.

Este hecho se registró el pasado 26 de junio y, por fortuna, el artefacto explosivo no explotó. Incluso, hay un video de cámara de seguridad en el que se ve a uno de los delincuentes intentar varias veces activar la granada, pero no pudo. Al parecer, por los nervios del momento, terminó ingresando al establecimiento, la arrojó y luego salió corriendo.

Una de las trabajadoras del local, quien prefirió mantener su identidad en reserva, habló con Blu Radio y reveló los eventos que han estado ocurriendo en los últimos meses. "En este momento estamos recibiendo llamadas, amenazas, mensajes y esto ya es el punto siguiente, donde hemos recibido cualquier tipo de reclamaciones para que accedamos a darles a ellos cantidades de dinero. Somos una empresa pequeña y lo único que hacemos es prestar un servicio únicamente", explicó.

Esta mujer detalló cómo han sido víctimas de extorsiones desde hace aproximadamente seis meses, recibiendo constantes amenazas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.

"El día de hoy fuimos víctimas de esta clase de atentados que gracias a Dios no detonó y nadie se ha lastimado, pero eso no quiere decir que no haya pasado antes. En otros puntos también ha sucedido", agregó la trabajadora.