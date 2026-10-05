Bogotá abre cupos en colegios distritales: fechas y matrículas para 2027

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya abrió el proceso de solicitud de cupos para el año escolar 2027 en colegios oficiales. Las familias, residentes y extranjeros podrán realizar el trámite de manera virtual y gratuita entre este lunes 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026, a través del portal de matrículas de la entidad.

El sistema permite consultar la oferta educativa, seleccionar el colegio de interés y diligenciar el formulario correspondiente. Una vez realizada la solicitud, la asignación de cupos se hace por medio de la plataforma, sin intermediarios.

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La SED también estableció fechas específicas para quienes reciban una asignación. Entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, deberán ingresar nuevamente al portal para realizar la prematrícula y cargar los documentos requeridos para formalizar el ingreso del estudiante.

¿Cómo solicitar un cupo en un colegio oficial para 2027?

Las personas interesadas deben ingresar al portal de matrículas de la Secretaría de Educación entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026. Allí tendrán que diligenciar la información solicitada y seleccionar el cupo de acuerdo con la oferta disponible.

Después de recibir la asignación, la familia debe continuar con el proceso de prematrícula y cargue de documentos dentro de las fechas establecidas.

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En una primera etapa, la solicitud estuvo habilitada para poblaciones priorizadas. Desde el 30 de septiembre, estas personas pueden consultar el resultado de su solicitud a través del portal y mediante mensajes de texto o correos electrónicos enviados a los datos registrados.

Quienes reciban un cupo tendrán ocho días hábiles para aceptarlo o rechazarlo. Si no realizan ninguna de las dos acciones dentro de ese periodo, el cupo será liberado.

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Foto: Archivo, Freepik.

¿Cuándo se debe formalizar la matrícula en Bogotá?

La formalización puede realizarse de manera virtual entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre de 2026. En este proceso, los acudientes deben cargar los documentos solicitados para completar la matrícula.

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Si la familia no realiza el procedimiento dentro del periodo establecido, tendrá una segunda oportunidad para formalizar el proceso directamente en el colegio asignado entre el 14 y el 29 de enero de 2027.

La Secretaría de Educación advierte que no completar la formalización ni entregar los documentos requeridos ocasionará la liberación del cupo, que podrá ser asignado a otro estudiante.

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¿Cómo funciona la matrícula para preescolar en colegios oficiales?

Para los niños y niñas que ingresarán a prejardín, jardín o transición, el trámite de matrícula en colegios oficiales también se puede realizar de manera virtual.

En este caso, los padres o acudientes pueden ingresar al portal de matrículas y diligenciar el formulario correspondiente. Según la SED, esta solicitud puede realizarse en cualquier momento del año.

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Además del proceso virtual, la Secretaría cuenta con jornadas de atención territorial y unidades móviles en diferentes puntos de Bogotá para orientar a las familias durante las distintas etapas de la solicitud y matrícula.