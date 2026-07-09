Bogotá alcanza los 75.000 hogares conectados a internet de manera gratuita

La ampliación del programa se produce días después de que la iniciativa fuera reconocida con el Premio Latam Digital 2026 en la categoría de Sostenibilidad Digital, que destaca proyectos con impacto en la inclusión tecnológica.

El programa es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con ETB y busca facilitar el acceso a internet para familias en condición de vulnerabilidad, con el propósito de ampliar las oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y acceso a servicios digitales.

Mauricio García, gerente del proyecto por parte de ETB, habló sobre la expansión en el centro de la ciudad.

“Lo que estamos haciendo es conectividad, ir cerrando la brecha digital de toda la población de Bogotá. Estamos cerrando esa brecha digital, y algo importante, estamos conectando con oportunidades. Esto es política de Cuarta generación. Estamos trayendo inclusión por medio de la tecnología”, agregó.



Actualmente, Conexión Social tiene presencia en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Engativá y, ahora, Santa Fe.

El programa está dirigido a hogares de estratos 1 y 2 clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, siempre que cuenten con cobertura técnica de ETB. La inscripción es gratuita y se realiza únicamente a través de los canales oficiales de la estrategia.

