Bogotá lanza nueva versión de Más Cultura Local con inversión histórica para las 20 localidades

La capital del país anunció una nueva versión del programa Más Cultura Local, una iniciativa que desde 2020 se ha consolidado como motor de transformación social y cultural en los territorios. En 2025, el proyecto contará con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, destinados a fortalecer procesos culturales en las 20 localidades de la ciudad.

La estrategia es liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la Secretaría de Gobierno y sus Fondos de Desarrollo Local.

Entre sus principales apuestas está el nuevo componente de Conexiones y Proyección Cultural, diseñado para impulsar la sostenibilidad del sector mediante hackatones locales, mentorías, ruedas de negocios, bancos de apoyos solidarios y movilidad entre ciudades y países. Con ello se busca abrir espacios de intercambio de experiencias y ampliar las oportunidades de circulación nacional e internacional para agentes culturales.

En esta edición, el programa beneficiará directamente a más de 1.000 ciudadanos con incentivos a 285 iniciativas priorizadas en 18 localidades, por un valor cercano a 12.700 millones de pesos. Además, se ofrecerán 674 estímulos a través de convocatorias públicas en todas las localidades, por más de 17.200 millones de pesos, junto con reconocimientos a expertos encargados de evaluar y fortalecer proyectos culturales.

Desde su creación, Más Cultura Local ha respaldado a cientos de personas y colectivos que construyen ciudad a partir de la diversidad artística, cultural y patrimonial. En 2025, el programa amplía su cobertura y renueva su compromiso con los territorios, apostándole a la sostenibilidad, la innovación y la visibilidad de las prácticas culturales.

Las convocatorias estarán abiertas desde el 27 de agosto a través de la plataforma SICON, donde los interesados podrán postular sus proyectos para hacer parte de esta nueva etapa que busca consolidar a Bogotá como una ciudad que transforma sus territorios desde la creatividad y la participación ciudadana.