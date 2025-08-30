Publicidad

Bogotá lanza nueva versión de Más Cultura Local con inversión histórica para las 20 localidades

La nueva edición beneficiará a más de mil ciudadanos y abrirá 674 estímulos para fortalecer iniciativas culturales en la ciudad.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:40 p. m.

La capital del país anunció una nueva versión del programa Más Cultura Local, una iniciativa que desde 2020 se ha consolidado como motor de transformación social y cultural en los territorios. En 2025, el proyecto contará con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, destinados a fortalecer procesos culturales en las 20 localidades de la ciudad.

La estrategia es liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la Secretaría de Gobierno y sus Fondos de Desarrollo Local.

Entre sus principales apuestas está el nuevo componente de Conexiones y Proyección Cultural, diseñado para impulsar la sostenibilidad del sector mediante hackatones locales, mentorías, ruedas de negocios, bancos de apoyos solidarios y movilidad entre ciudades y países. Con ello se busca abrir espacios de intercambio de experiencias y ampliar las oportunidades de circulación nacional e internacional para agentes culturales.

En esta edición, el programa beneficiará directamente a más de 1.000 ciudadanos con incentivos a 285 iniciativas priorizadas en 18 localidades, por un valor cercano a 12.700 millones de pesos. Además, se ofrecerán 674 estímulos a través de convocatorias públicas en todas las localidades, por más de 17.200 millones de pesos, junto con reconocimientos a expertos encargados de evaluar y fortalecer proyectos culturales.

Desde su creación, Más Cultura Local ha respaldado a cientos de personas y colectivos que construyen ciudad a partir de la diversidad artística, cultural y patrimonial. En 2025, el programa amplía su cobertura y renueva su compromiso con los territorios, apostándole a la sostenibilidad, la innovación y la visibilidad de las prácticas culturales.

Las convocatorias estarán abiertas desde el 27 de agosto a través de la plataforma SICON, donde los interesados podrán postular sus proyectos para hacer parte de esta nueva etapa que busca consolidar a Bogotá como una ciudad que transforma sus territorios desde la creatividad y la participación ciudadana.

