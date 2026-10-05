Bogotá ofrecerá cerca de 18.000 vacantes en nueva Megaferia de Empleo

Si usted está buscando empleo en Bogotá tiene una nueva oportunidad para encontrar una oferta laboral que se ajuste a su perfil. La Alcaldía realizará el próximo 15 de octubre la cuarta Megaferia de Empleo, un espacio que reunirá a más de 180 empresas y ofrecerá cerca de18.000 vacantes en diferentes sectores.

La jornada se realizará en los pabellones 1 y 3 de Corferias, y estará dirigida a personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Entre los sectores que tendrán ofertas laborales se encuentran comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información y las comunicaciones e industrias creativas.

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La oferta también busca facilitar el acceso al empleo para poblaciones que pueden enfrentar mayores dificultades para ingresar al mercado laboral. De las vacantes disponibles, 12.398 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y los 28 años; 11.286 a mujeres; 1.180 a personas mayores de 50 años y 711 a personas con discapacidad.

Ofertas de empleo. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Además, hay una cifra importante para quienes están buscando su primera oportunidad laboral hay 5.245 vacantes que no requieren experiencia y 4.092 oportunidades para perfiles profesionales.



Durante la Megaferia, los asistentes no solo podrán conocer las ofertas disponibles, sino también postularse directamente a las vacantes, recibir orientación laboral y avanzar en procesos de selección, algunas empresas realizarán procesos de preselección y pruebas psicotécnicas.

Para participar es necesario inscribirse previamente en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, una vez inscritos recibirán recomendaciones para preparar su hoja de vida, identificar sus fortalezas y afrontar con mayor seguridad una entrevista laboral, también podrán consultar con anticipación las vacantes disponibles y elegir las que más se ajusten a su perfil.

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La jornada contará, además, con la participación de entidades distritales y nacionales que ofrecerán orientación y servicios a los asistentes. La Megaferia representa así una oportunidad para que quienes están buscando trabajo puedan tener contacto directo con empresas y avanzar en sus procesos de vinculación laboral.