Bogotá recibe Premio Latam Digital por programa que conecta a más de 65.000 familias vulnerables

La Secretaría Distrital de Integración Social recibió el Premio Latam Digital 2026 por el programa “Conexión Social, Bogotá me conecta”, una estrategia orientada a garantizar el acceso a internet fijo a hogares en condición de vulnerabilidad en Bogotá.

De acuerdo con el Distrito, actualmente más de 65.000 familias hacen parte de esta iniciativa, que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación, el empleo, el emprendimiento y los servicios digitales, como parte de una estrategia para reducir las brechas tecnológicas en la ciudad.

“Este reconocimiento refleja el impacto que tiene la conectividad cuando se pone al servicio de la inclusión social”, afirmó Roberto Angulo, secretario Distrital de Integración Social.

El reconocimiento fue recibido por Iván Osejo Villamil, director de Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante la ceremonia de los Premios Latam Digital, un evento que destaca iniciativas innovadoras de transformación digital y desarrollo social en América Latina.



Según el Distrito, este galardón consolida a “Conexión Social” como una de las estrategias de inclusión digital más relevantes del país.

“Recibir este reconocimiento internacional ratifica que la conectividad es una herramienta de transformación social”, señaló Diego Molano Vega, presidente de ETB.

La estrategia es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, operada por la Secretaría Distrital de Integración Social y desarrollada en alianza con ETB.

