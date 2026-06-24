Bogotá recibió premio por innovación “3D Quyne” diseñada para reparar defectos óseos

En el marco del 32° Foro de la Salud de la ANDI, que se desarrolla en Cartagena, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) fue reconocido con el Premio “Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos 2026”, en la categoría Visión Científica, gracias a una tecnología enfocada en la regeneración ósea.

El reconocimiento fue otorgado al desarrollo denominado “3D Quyne”, una innovación creada para la reparación de grandes defectos óseos, especialmente en pacientes que han sufrido traumas severos o pérdidas masivas de tejido óseo. Este dispositivo biomédico representa un avance significativo en el campo de la ingeniería tisular y la medicina regenerativa.

La tecnología fue desarrollada por la investigadora Adriana Lara y el equipo de la Unidad de Ingeniería Tisular del IDCBIS, quienes han trabajado durante años en el diseño de soluciones avanzadas con aplicación clínica. El proyecto se consolidó como uno de los finalistas más destacados del certamen, hasta obtener finalmente el reconocimiento principal en su categoría.

Bogotá recibió premio por innovación “3D Quyne” // Foto: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

Desde el instituto señalaron que este logro refleja la capacidad científica instalada en Bogotá y la importancia de fortalecer la investigación pública en salud. El director del IDCBIS, Gustavo Salguero, destacó que el reconocimiento valida el talento nacional y la posibilidad de avanzar hacia una soberanía tecnológica en el sector biomédico.



Durante el Foro de la Salud de la ANDI el presidente del gremio, Bruce Mac Master, señaló que el país enfrenta retos estructurales que exigen avanzar hacia soluciones concretas para la sostenibilidad del sistema.

Durante la apertura, el pasado 17 de junio, Mac Master insistió en tres grandes ejes de discusión: la necesidad de rescatar financieramente el sistema de salud y garantizar su estabilidad operativa, recuperar la confianza entre los actores del sector y reestructurar los procesos que no están funcionando adecuadamente.