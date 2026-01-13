Bus del SITP embistió dos veces a motocicleta en Suba: TransMilenio abrió investigación

Un presunto caso de intolerancia vial se registró en horas de la noche de este martes 13 de enero en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, tras un incidente en el que un bus del Sistema de Transporte Público de Bogotá (SITP) habría embestido en dos oportunidades a una motocicleta en inmediaciones del sector de Bulevar Niza.

De acuerdo con información preliminar, el hecho generó alarma entre los ciudadanos que transitaban por la zona, lo que motivó la llegada de una ambulancia y de supervisores del SITP, quienes realizaron la verificación inicial de lo ocurrido y brindaron apoyo durante la atención de la emergencia.

El incidente quedó registrado en video por un hombre que se mostró sorprendido por lo sucedido e incluso alcanzó a captar el momento en que el bus estuvo a punto de arrollar a quien sería el propietario de la motocicleta. “Está grabado, tranquilo”, se escucha decir al testigo mientras se dirige al joven.

TransMilenio S.A., entidad gestora del sistema, confirmó que el caso es materia de investigación y señaló que entregará mayores detalles a medida que avance el proceso y se esclarezcan las circunstancias que rodearon el incidente.



Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas y se desconoce el origen exacto del enfrentamiento entre el conductor del bus y el motociclista.