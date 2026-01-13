En vivo
Nuevas rutas del SITP: conectan Bosa con Portal Américas y Ciudad Bolívar con Portal Sur

Nuevas rutas del SITP: conectan Bosa con Portal Américas y Ciudad Bolívar con Portal Sur

Desde este 13 de enero entró en operación la ruta GF546 La Marlene – Portal Américas y el próximo domingo, 18 de enero, iniciará circulación la ruta H645 Arborizadora Alta – Portal Sur.

