Nuevas rutas del SITP: conectan Bosa con Portal Américas y Ciudad Bolívar con Portal Sur

El sistema de transporte público de Bogotá inició las operaciones de dos nuevas rutas de TransMiZonal que conectan Bosa y Ciudad Bolívar con los portales Américas y Sur, respectivamente. Estos nuevos trayectos beneficiarán a más de cinco mil personas, de acuerdo con la Alcaldía. Se trata de las rutas GF546 La Marlene – Portal Américas y H645 Arborizadora Alta – Portal Sur.

Nuevas rutas del SITP, nuevo TransmiZonal Foto: TransMilenio

La primera en entrar en funcionamiento es la ruta GF546, que inició operación este martes 13 de enero. Este servicio circulará de lunes a sábado entre las 4:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, y los domingos y festivos desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Según TransMilenio, esta ruta beneficiará a cerca de 3.200 pasajeros diarios y contará con una flota de nueve buses tipo padrón, cada uno con capacidad para 80 pasajeros.

La ruta GF546 conecta 14 barrios de la localidad de Bosa con la avenida Ciudad de Cali y el Portal Américas, fortaleciendo la integración entre TransMiZonal y el componente troncal del sistema. De acuerdo con TransMilenio, el intervalo de paso en días hábiles será de aproximadamente ocho minutos.



Nueva ruta TransMiZonal SITP Foto: TransMilenio

La segunda ruta, H645 Arborizadora Alta – Portal Sur, entrará en operación a partir del domingo 18 de enero, inicialmente los domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Este servicio está pensado para beneficiar a cerca de 2.000 usuarios, especialmente en sectores de Ciudad Bolívar que históricamente han tenido dificultades de acceso al sistema.

La ruta H645 operará con siete buses, con capacidad para 50 pasajeros cada uno, y tendrá un intervalo aproximado de 10 minutos. Su recorrido incluye barrios como Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento y Valvanera, y finaliza su trayecto frente al Portal Sur, uno de los principales puntos de conexión para el sur de Bogotá.

La gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, explicó que estas nuevas rutas hacen parte de la estrategia para ampliar la cobertura del sistema y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. Según indicó, los servicios fueron estructurados teniendo en cuenta el crecimiento urbano y las necesidades expresadas directamente por las comunidades.