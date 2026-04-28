Bus intermunicipal se volcó en autopista Sur de Bogotá: autoridades atienden la emergencia

La autopista Sur con carrera 67 en Bogotá continúa bajo estricta regulación vial tras el volcamiento de un bus intermunicipal. Por ahora, se desconoce el número de heridos y las causas del accidente.

Según el último reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, con corte a la 1:21 p.m., el cuerpo médico y las unidades de emergencia se encuentran en el punto brindando asistencia prioritaria a los afectados en el lugar del siniestro.

El flujo vehicular en el sentido occidente - oriente presenta fuertes retrasos debido a la magnitud del incidente. De acuerdo con las autoridades, se ha intensificado las labores de gestión de tráfico para facilitar el acceso de las ambulancias y permitir el trabajo de los organismos de socorro. El vehículo de transporte intermunicipal permanece volcado sobre la vía, lo que mantiene restringido el paso por los carriles principales.

Para mitigar el impacto en la movilidad de quienes se desplazan hacia el oriente de la capital, las autoridades de tránsito mantienen la recomendación de tomar la avenida Villavicencio como la principal ruta alterna. Se solicita a los conductores tomar este desvío con antelación para evitar el punto crítico de la carrera 67. Hasta el momento, el personal de salud continúa en la zona y no se ha entregado un balance final sobre el estado de los pasajeros trasladados.

