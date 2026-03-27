Buscan banda que robó carro a familia en Usaquén: huyeron en camioneta con placas falsas

Una familia fue interceptada por varios delincuentes armados en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, durante la madrugada de este 27 de marzo. En cuestión de segundos, los criminales los intimidaron y les arrebataron su vehículo junto con todas sus pertenencias.

Videos grabados por testigos evidencian cómo los asaltantes, que se movilizaban en una camioneta de presunta placa IIV186, cierran el paso a las víctimas y ejecutan el robo de manera coordinada antes de huir del lugar. El caso encendió las alarmas entre los residentes del sector, quienes advierten sobre la modalidad y la rapidez con la que operan estas bandas en la zona.

Tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad informó que, una vez recibida la alerta, la Policía de Bogotá activó de inmediato la búsqueda del vehículo hurtado y de los responsables. En el operativo participan unidades de la SIJIN y la SIPOL, que avanzan en la recolección de pruebas para lograr su identificación y captura.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes tenía placas falsas, según la verificación realizada en el RUNT, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada. En este momento, la Secretaría de Seguridad y los investigadores trabajan de la mano con las víctimas en las diligencias necesarias para esclarecer el caso, mientras continúa el operativo para dar con el paradero de los ladrones.