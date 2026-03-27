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Buscan banda que robó carro a familia en Usaquén: huyeron en camioneta con placas falsas

El asalto ocurrió en plena madrugada en la calle 125 con carrera 23. La Policía ya activó un operativo con la Sijín y Sipol para ubicar a los responsables.

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