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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fatal accidente en el norte de Bogotá dejó una mujer muerta y tres personas más heridas

Fatal accidente en el norte de Bogotá dejó una mujer muerta y tres personas más heridas

Producto del impacto, uno de los carros terminó fuera de control y se estrelló contra un local comercial de este sector.

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