Fatal accidente en el norte de Bogotá dejó una mujer muerta y tres personas más heridas

Una mujer murió y otras tres personas resultaron lesionadas tras un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes, 27 de marzo, en el norte de Bogotá, en inmediaciones de la calle 94 con carrera 15.

El siniestro, que involucró a dos vehículos particulares, se registró hacia las 3:30 de la mañana y generó un amplio despliegue de las autoridades de tránsito y organismos de emergencia. Según los reportes preliminares, uno de los automotores habría ignorado la señal de un semáforo, lo que desencadenó el choque.

Producto del impacto, según recogió el Ojo de la Noche, uno de los carros terminó fuera de control y se estrelló contra un local comercial de este sector, lo que incrementó los daños materiales y obligó a acordonar la zona durante varias horas.

En la madrugada del viernes 27 de marzo se presentaron dos graves accidentes de tránsito en Bogotá. Esto captó el #OjodelaNoche.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/pNxVwpeJXX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 27, 2026

En medio de la colisión, una de las ocupantes de uno de los vehículos salió expulsada y falleció en el lugar. Entre tanto, tres personas más que se movilizaban en los automotores fueron trasladadas a centros asistenciales con diferentes lesiones.



El hecho provocó cierres viales en este punto clave del norte de la ciudad mientras unidades de criminalística adelantaban la inspección técnica y se realizaban labores para retirar los vehículos involucrados. Durante la mañana, agentes de tránsito regularon la movilidad y recomendaron a los conductores tomar desvíos.

Sobre las 5:00 de la mañana del viernes, las autoridades de tránsito en la capital habían informado que seguía "el cierre vial en la carrera 15 y calle 94, debido a siniestro vial con fatalidad",

Horas después, las autoridades lograron habilitar nuevamente el paso, una vez concluyeron las diligencias judiciales y se normalizó la circulación en el sector.

Publicidad

“Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad en la calle 94 con carrera 15. Bogotá Transito lamenta este siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”, puntualizaron desde el Distrito.