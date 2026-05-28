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Caos en la Autopista Norte de Bogotá: fuerte choque y camión varado complican la movilidad

En horas de la mañana de este jueves. 28 de mayo, se presentaron siniestros y un camión varado que complican la movilidad en el norte de la capital.

Caos en la Autopista Norte de Bogotá
Caos en la Autopista Norte de Bogotá.
Foto: Captura X @BogotaTransito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Un camión varado sobre la Autopista Norte con calle 106, en la localidad de Suba, y un coque entre un camión y una motocicleta en la Autonorte con calle 147 han generado una compleja situación de movilidad durante la mañana de este jueves 28 de mayo, afectando el flujo vehicular en sentido norte-sur.

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De acuerdo con los reportes emitidos por la cuenta oficial @BogotaTransito, el incidente del camión varao fue reportado inicialmente a las 5:17 a.m. Desde entonces, la presencia del vehículo de carga en uno de los ejes viales más transitados de la capital ha provocado retrasos significativos para los ciudadanos que se desplazan hacia el centro y sur de la ciudad.

Ante la magnitud del bloqueo, las autoridades de movilidad han desplegado un operativo especial en la zona. Según informó @BogotaTransito, unidades de tránsito y personal de grúas fueron asignados al punto desde tempranas horas para realizar las maniobras de retiro del vehículo. Para las 6:50 a.m., la entidad confirmó que el Grupo Guía se encontraba en el sitio trabajando para agilizar el tráfico y reducir el impacto sobre los tiempos de desplazamiento de los usuarios de la vía.

Por otro lado, sobre las 7:15 de la mañana se reportó un accidente en la misma vía, pero con calle 147, entre un camión y motocicleta, que generó un fuerte trancón. Autoridades señalaron que un grupo guía agiliza el tráfico en el punto y recomiendan tomar vías alternas.

Aunque las autoridades han priorizado la atención del incidente, la magnitud del camión ha dificultado las labores de remolque, manteniendo la congestión activa durante gran parte de la mañana. Se recomienda a los conductores que transitan por la Autopista Norte tomar rutas alternas o armarse de paciencia mientras se normaliza la situación en este sector de la localidad de Suba.

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