Caos en la Autopista Norte de Bogotá: fuerte choque y camión varado complican la movilidad

Un camión varado sobre la Autopista Norte con calle 106, en la localidad de Suba, y un coque entre un camión y una motocicleta en la Autonorte con calle 147 han generado una compleja situación de movilidad durante la mañana de este jueves 28 de mayo, afectando el flujo vehicular en sentido norte-sur.

De acuerdo con los reportes emitidos por la cuenta oficial @BogotaTransito, el incidente del camión varao fue reportado inicialmente a las 5:17 a.m. Desde entonces, la presencia del vehículo de carga en uno de los ejes viales más transitados de la capital ha provocado retrasos significativos para los ciudadanos que se desplazan hacia el centro y sur de la ciudad.

[06:50 a.m.] #GestiónDelTráfico | Novedad en vía por camión varado en la localidad de Suba, Autonorte con calle 106, sentido Norte - Sur. 👮🏼‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico, unidad de Tránsito y grúa en el punto. pic.twitter.com/uPOPKKpMOU — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 28, 2026

Ante la magnitud del bloqueo, las autoridades de movilidad han desplegado un operativo especial en la zona. Según informó @BogotaTransito, unidades de tránsito y personal de grúas fueron asignados al punto desde tempranas horas para realizar las maniobras de retiro del vehículo. Para las 6:50 a.m., la entidad confirmó que el Grupo Guía se encontraba en el sitio trabajando para agilizar el tráfico y reducir el impacto sobre los tiempos de desplazamiento de los usuarios de la vía.

Por otro lado, sobre las 7:15 de la mañana se reportó un accidente en la misma vía, pero con calle 147, entre un camión y motocicleta, que generó un fuerte trancón. Autoridades señalaron que un grupo guía agiliza el tráfico en el punto y recomiendan tomar vías alternas.



[07:15 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre camión y motocicleta en la localidad Suba, Autonorte con calle 147, sentido Norte -Sur. 👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. pic.twitter.com/gdnfpaJ2IN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 28, 2026

Aunque las autoridades han priorizado la atención del incidente, la magnitud del camión ha dificultado las labores de remolque, manteniendo la congestión activa durante gran parte de la mañana. Se recomienda a los conductores que transitan por la Autopista Norte tomar rutas alternas o armarse de paciencia mientras se normaliza la situación en este sector de la localidad de Suba.