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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón: lo grabaron vecinos

Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón: lo grabaron vecinos

Un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia en las últimas horas en la localidad de Fontibón, en Bogotá, señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental al interior de un apartamento.

Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón: lo grabaron vecinos
Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón: lo grabaron vecinos
Por: Felipe García
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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