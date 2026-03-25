Capturan a hombre que golpeó a su pareja en un apartamento en Fontibón: lo grabaron vecinos

En las últimas horas fue capturado un joven de 24 años que fue grabado desde la ventana de un apartamento en un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, cuando golpeaba de manera violenta a una mujer, su pareja sentimental. El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Policía, luego de que la central de radio alertara sobre una riña en el barrio El Recodo, en un sector residencial.

Al llegar al lugar, los policías ingresaron al inmueble tras escuchar voces de auxilio provenientes de una de las habitaciones. En el sitio encontraron a una mujer de 21 años, quien manifestó haber sido víctima de agresión por parte de su compañero sentimental.

Imagen tomada del Congreso de la República

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica, mientras que el presunto agresor fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia, especialmente aquellos que afectan a las mujeres, y destacaron su compromiso con la atención oportuna y la protección de las víctimas.