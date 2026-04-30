Capturan en Suba a cuatro hombres que dosificaban droga en lechonería; usaban utensilios del negocio

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres fueron capturados en flagrancia mientras presuntamente dosificaban y preparaban estupefacientes al interior de un establecimiento de comida en la localidad de Suba.

El caso, que llamó la atención de las autoridades por la modalidad empleada, se registró en una lechonería donde los implicados utilizaban utensilios del negocio para manipular la droga.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Grupo Antiextorsión y del CAI Aures realizaban labores de registro y control cuando detectaron comportamientos sospechosos por parte de varias personas dentro del establecimiento. Al notar la presencia policial, algunos intentaron evadir el procedimiento, lo que motivó una intervención inmediata en el lugar.

Durante la inspección, los uniformados hallaron diferentes sustancias ilícitas dispuestas sobre bandejas metálicas, las mismas utilizadas para servir alimentos, entre ellas cerca de cuatro kilos de marihuana, así como cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina. Además, fueron incautados elementos para la dosificación de las drogas y varios equipos móviles.



Las autoridades confirmaron que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El caso se suma a los operativos que buscan desarticular puntos de expendio de droga camuflados en establecimientos comerciales de la ciudad.

Este hecho evidencia una modalidad cada vez más frecuente en la capital: el uso de negocios legales como fachada para actividades ilícitas, lo que representa un reto adicional para las autoridades en materia de control y vigilancia en zonas de alta actividad comercial.