En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan estado de salud de las víctimas del choque entre buses de TransMilenio en Suba

Revelan estado de salud de las víctimas del choque entre buses de TransMilenio en Suba

Entre los heridos se encuentran dos menores de edad, según el reporte preliminar de la Secretaría de Salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad