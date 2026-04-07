Revelan estado de salud de las víctimas del choque entre buses de TransMilenio en Suba

Un accidente de tránsito entre dos buses de TransMilenio dejó al menos 15 personas lesionadas en la mañana de este martes 7 de abril en la avenida Suba, a la altura de la estación 21 Ángeles, en Bogotá.

Entre los heridos se encuentran dos menores de edad y una persona que permanece en estado crítico, según el reporte preliminar de la Secretaría de Salud. Los afectados fueron atendidos inicialmente por unidades médicas en el lugar.

⏰#TMAhora (11:46 a.m.)



📍Av. Suba



Por siniestro vial en la avenida Suba con carrera 101, la flota sale temporalmente al carril mixto. pic.twitter.com/kIoUXQVuj7 — TransMilenio (@TransMilenio) April 7, 2026

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, la colisión involucró un bus troncal y un bus dual en el sector de la avenida Suba con carrera 101. Al sitio acudieron ambulancias, organismos de emergencia y autoridades, quienes activaron los protocolos de atención para asistir a los pasajeros. Las 15 personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros médicos de la ciudad para recibir atención especializada.

#Atención Un grave accidente se registró hace unos momentos entre dos buses rojos de TransMilenio, a la altura de la estación 21 Ángeles de la Troncal Suba. Al parecer, uno de los articulados impactó al otro por la parte trasera. Aún se desconoce el número de personas heridas.… pic.twitter.com/nJEE0zXWkV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 7, 2026

La empresa de transporte indicó que se encuentra a la espera de la consolidación oficial de cifras por parte de las entidades de salud y manifestó su disposición para colaborar en la investigación que permita esclarecer las causas del siniestro.



#APARATOSO. Grave choque entre dos buses de @Transmilenio se reportó en la mañana de este 7ABR en la Av. Suba con cr 101, sector 21 Ángeles. El fuerte impacto por alcance dejó múltiples heridos y bloqueó el carril exclusivo de los articulados. Equipos de rescate llegaron al sitio pic.twitter.com/ESz1tyKs25 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 7, 2026

Según se puede observar en algunos videos de ciudadanos, uno de los articulados habría impactado por la parte trasera al otro, aunque este hecho aún es materia de verificación por parte de las autoridades competentes.