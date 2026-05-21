Caso Yulixa Toloza: alcalde Galán admite dificultades para controlar clínicas de garaje

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, admitió las graves dificultades normativas que enfrenta el Distrito para controlar las clínicas de garaje en la capital. La declaración surge tras la trágica muerte de Yulixa Toloza en el centro estético ilegal "Beauty Laser".

Por qué operan centros estéticos ilegales en Bogotá

Pese a que la administración actual ha realizado más de 800 operativos y sellado 218 sitios, Galán reconoció limitaciones legales de control. "Cuando se llega a un sitio de estos para hacer una inspección, hay casos donde cierran el sitio eventualmente y no se puede entrar", explicó el mandatario, añadiendo que "la Secretaría de Salud no está autorizada para hacer allanamientos" sin una orden judicial y apoyo policial.

Adicionalmente, el alcalde señaló la alta movilidad de estos comercios: "Esos sitios a veces se mueven, y digamos, cuando saben que pronto están siendo identificados, cambian de lugar y se esconden". Respecto a "Beauty Laser", aclaró que "el sitio al parecer operaba en otro lugar y llegó ahí recientemente... a finales del año pasado, principios de este año".



Cómo verificar si una clínica de estética es legal

El mandatario enfatizó que cualquier procedimiento invasivo, como la aplicación de bótox o liposucciones, "tiene que ser realizado en un sitio que sea una IPS". "Hay infortunadamente muchos sitios que son, por ejemplo, salones de belleza, peluquerías, gimnasios, que ofrecen ese tipo de procedimientos, pero eso es totalmente ilegal", advirtió.

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Para prevenir nuevos casos, Galán invitó a la ciudadanía a usar las herramientas digitales del Distrito: "Nosotros le hemos pedido a la gente que entre a la página web www.saludcapital.gov.co. En esa página web encuentran el listado de las IPS habilitadas". Si el establecimiento no está registrado, la instrucción es clara: "no debe realizarse el procedimiento y debe alertarnos".

La procedencia de los insumos médicos es otro punto crítico bajo investigación. "Se ha identificado efectivamente como un eslabón clave para poder identificar estos sitios", afirmó Galán, explicando que se han detectado locales "que compraban eventualmente en droguerías herramientas que no deberían comprar en un salón de belleza". El alcalde concluyó que en el país "el control de los medicamentos es limitado" y que "mucha gente accede a medicamentos sin tener fórmula médica".