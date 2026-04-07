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Cayó ‘el maestro de las llaves’: capturan a hombre de 60 años ladrón de carros en Bogotá

El hombre, que intentaba hacerse pasar por otra persona, fue sorprendido con un carro hurtado y un arsenal de llaves maestras que, al parecer, utilizaba para robar vehículos.

Cayó ‘el maestro de las llaves’: capturan a hombre de 60 años ladrón de carros en Bogotá
Cayó ‘el maestro de las llaves’: capturan a hombre de 60 años ladrón de carros en Bogotá
Por: Felipe García
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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