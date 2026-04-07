Cayó ‘el maestro de las llaves’: capturan a hombre de 60 años ladrón de carros en Bogotá

La Policía capturó a un hombre de 60 años señalado de cometer hurtos mediante la modalidad de “halado”, utilizando llaves maestras. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la estación Olaya de TransMilenio, donde patrulleros detectaron un vehículo en condiciones sospechosas, con la alarma activada. Al ser abordado, el conductor aseguró que el carro presentaba fallas en su sistema de seguridad, versión que despertó aún más dudas entre los policías.

Tras verificar el vehículo, se confirmó que había sido reportado como hurtado. Minutos después, llegó al lugar el verdadero propietario, quien relató que había dejado el carro estacionado mientras asistía a una cita médica, y al regresar ya no estaba.

Durante el procedimiento, las autoridades evidenciaron que el capturado intentaba suplantar la identidad de otra persona, portando un documento que no le pertenecía. Además, en su poder fueron hallados dos controles y más de nueve llaves de distintas marcas de vehículos, herramientas que presuntamente utilizaba para ejecutar los robos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, y se conoció que ya había estado privado de la libertad en 2017 por hechos similares, lo que refuerza su perfil como reincidente en este tipo de delitos.