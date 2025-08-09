Publicidad

Bogotá  / Cayó el terror de Transmilenio: robaban con el 'cosquilleo' y se querían escapar en un bus

Cayó el terror de Transmilenio: robaban con el ‘cosquilleo’ y se querían escapar en un bus

Cinco criminales fueron sorprendidos mediante videovigilancia mientras despojaban de sus pertenencias a usuarios bajo la modalidad de ‘cosquilleo’.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 09, 2025 02:00 p. m.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de cometer hurtos dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio. El procedimiento fue posible gracias a una alerta del centro de monitoreo, donde se observó a los delincuentes robando pertenencias a usuarios bajo la modalidad conocida como ‘cosquilleo’.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos intentaron huir abordando un bus articulado, pero fueron interceptados por uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo. El vehículo fue detenido y, tras un registro, se encontraron a bordo las personas previamente identificadas en las cámaras de seguridad.

A uno de los capturados le hallaron en su poder cuatro teléfonos móviles de diferentes marcas, presuntamente robados momentos antes. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

Según cifras de la Policía, en lo corrido del año se han realizado 1.386 capturas por hechos similares en el sistema, se han desarticulado 40 bandas dedicadas al hurto y se han recuperado 1.112 celulares. Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en TransMilenio para garantizar la seguridad de los usuarios.

