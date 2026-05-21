Ciclista bogotano de 74 años nunca tuvo carro ni licencia y ahora le cobran multas por $15 millones

Lo que parecía un error imposible terminó convirtiéndose en un problema para a un ciclista de 74 años. El hombre, que asegura haber pasado toda su vida montando bicicleta y nunca haber tenido carro, moto o licencia de conducción, descubrió que en su contra aparecen comparendos y multas de tránsito por más de 15 millones de pesos.

El caso fue revelado por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, que habló con el adulto mayor sobre la situación que enfrenta desde hace varios meses. Según relató, las sanciones registradas aparecen en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, lugares en los que afirma prácticamente no haber estado desde hace décadas.

“Ahí figura que todo en Cali. Yo para allá no he estado nunca. Yo en Cali estuve cuando tenía yo como 20 años”, contó el ciclista durante la entrevista.

Nunca tuvo carro ni sacó licencia

La historia ha llamado la atención porque el hombre asegura que jamás ha conducido un vehículo. De acuerdo con su testimonio, nunca pudo cumplir el sueño de tener carro o moto y tampoco tramitó licencia de conducción.



“De carros no he tenido ninguna, eso sí se puede comprobar por donde sea. No tengo pases en mi vida, nunca he sacado”, explicó.

Pese a eso, en los registros aparecen infracciones de tránsito asociadas a su nombre, situación que terminó afectándolo económicamente y también en centrales de riesgo.

Según lo conocido por Blu Radio, el hombre aparece reportado y tiene restricciones financieras derivadas de esas supuestas deudas, algo que lo mantiene preocupado ante la posibilidad de que el problema siga creciendo.

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Denuncia trabas para intentar solucionar el caso

El ciclista también afirmó que intentó adelantar trámites ante organismos de movilidad para detener los cobros y revisar lo ocurrido, pero asegura que no obtuvo respuesta efectiva.

“Yo estuve en movilidad para que me bloquearan eso, para que me archivaran eso. Me cobraron 150.000 pesos y no me bloquearon nada”, señaló.

De acuerdo con su relato, tras realizar diligencias y pagos relacionados con el proceso, la situación continuó igual y las multas siguen apareciendo a su nombre.

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Más allá del problema financiero, el hombre aseguró que lo único que espera es que las autoridades revisen su situación y eliminen los cobros que considera injustificados.

Además, manifestó que desea poder participar en una vuelta ciclística aficionada programada para septiembre, actividad que representa una de sus mayores pasiones después de toda una vida dedicada al ciclismo.

Escuche el reporte completo del Ojo en el audio adjunto: