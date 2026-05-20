Conductor borracho por poco causa una tragedia en Bogotá: quedó en video chocando a motos y taxis

Momentos de angustia se vivieron en la noche de este martes frente al Hospital de Suba, en Bogotá, luego de que un conductor en aparente estado de embriaguez protagonizara una peligrosa escena que terminó con motociclistas y taxistas afectados, una persona lesionada y una captura por parte de la Policía.

De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el hombre primero realizó una maniobra en reversa con su vehículo y terminó impactando a dos motociclistas. Sin embargo, la situación empeoró segundos después cuando aceleró y chocó contra un taxi y varias personas que estaban cerca del centro médico.

Según el reporte, todo comenzó horas antes durante el sepelio de un amigo cercano del conductor. Esa persona habría fallecido recientemente en medio de un hecho violento ocurrido en la calle 134 con Villas, en el norte de Bogotá, donde un presunto delincuente murió tras un intento de hurto frustrado por un pensionado del Ejército Nacional.

Las autoridades indicaron que el ahora capturado habría consumido alcohol durante el funeral y posteriormente sostuvo una discusión con varias personas. En medio de la pelea, resultó herido en una mano y decidió dirigirse al Hospital de Suba para recibir atención médica.



No obstante, la situación dentro del centro asistencial también se salió de control. Según el informe conocido, el hombre tuvo altercados con personal de seguridad y algunos médicos antes de abandonar el lugar y subirse nuevamente al vehículo.

Fue en ese momento cuando protagonizó la secuencia que quedó grabada en video y que ahora es materia de investigación.

#OjoDeLaNoche | Conductor arrolló a varias personas en inmediaciones del Hospital de Suba: esto es lo que se sabe.



Más detalles >>> https://t.co/uYL9OR3FqR pic.twitter.com/BHEztn85Tl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 20, 2026

Policía capturó al conductor tras intentar escapar

Publicidad

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hombre fue capturado poco después de los hechos, luego de intentar huir del lugar.

El oficial que atendió el caso explicó que:

“En las últimas horas, en la localidad de Suba, se presentó un hecho en donde un vehículo realizando maniobras peligrosas impacta un vehículo tipo taxi y dos motocicletas. De estos hechos, una persona resulta lesionada”.

Publicidad

Además, las autoridades señalaron que:



La persona herida fue trasladada a un centro asistencial.

El conductor fue detenido en medio de la reacción policial.

El vehículo quedó inmovilizado.

El caso fue dejado a disposición de la autoridad competente.

La Policía también hizo un llamado a los ciudadanos para reportar cualquier situación de emergencia a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Tras causar los choques, el conductor habría intentado escapar del sector. Sin embargo, en medio de la huida terminó estrellándose, situación que facilitó la reacción de los uniformados que finalmente lograron interceptarlo y capturarlo.

Ahora deberá responder ante las autoridades por los daños ocasionados, las maniobras peligrosas y las lesiones que dejó el incidente.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: