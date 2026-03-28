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Ciclovía de Bogotá en Semana Santa 2026: horarios, cambios y todo lo que debe saber

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó cómo operará este tradicional circuito recreativo entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026.

Ciclovía de Bogotá durante Semana Santa.jpg
Ciclovía de Bogotá durante Semana Santa.
Foto: imagen de referencia, Alcaldía de Bogotá.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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