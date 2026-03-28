Ciclovía de Bogotá en Semana Santa 2026: horarios, cambios y todo lo que debe saber

Mientras muchos hacen maletas y salen por carretera buscando descanso fuera de la ciudad durante la Semana Santa, hay quienes se quedan. Y en ese quedarse descubren otra Bogotá, una con menos ruido, menos tráfico, más cielo abierto. En esos días, la capital cambia de ritmo y se vuelve un escenario perfecto para caminar, pedalear y redescubrir sin prisa.

Es la oportunidad para quienes prefieren el silencio de las calles despejadas y el aire fresco de una ciudad que, por unos días, parece otra. En ese sentido, la ciclovía se convierte en uno de los planes más atractivos para quienes deciden vivir la Semana Santa sin salir de la capital del país.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó cómo operará este tradicional circuito recreativo entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026, invitando a la ciudadanía a aprovechar estos días para rodar en familia y disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva.



Así funcionará la Ciclovía durante Semana Santa 2026

De acuerdo, con el IDRD, los días en que habrá ciclovía y los horarios que tendrán son los siguientes:

Bogotá durante Semana Santa. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Domingo de Ramos (29 de marzo): 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Jueves Santo (2 de abril): 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Viernes Santo (3 de abril): No habrá Ciclovía por jornada de descanso y reflexión.

Domingo de Resurrección (5 de abril): 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Asimismo, para el domingo 5 de abril habrá una restricción puntual en la avenida Boyacá, entre el Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino, en el barrio La Aurora de Usme, debido a medidas del Plan Retorno.



Más allá de los horarios, la ciclovía es percibida como uno de los espacios gratuitos más representativos de la ciudad, pues allí se mezclan ciclistas, corredores, familias y turistas que encuentran en estas vías habilitadas una alternativa para moverse y, al mismo tiempo, cuidar su salud física y mental.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá también se hizo un llamado a disfrutar este espacio de manera responsable, respetando a los demás usuarios y planificando los recorridos durante los días festivos.