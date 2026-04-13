Con señales de hipotermia: así se encuentran las personas rescatadas en Monserrate

Este lunes, en horas de la madrugada, Bogotá estuvo a la expectativa tras confirmarse la desaparición de siete personas en el cerro de Monserrate desde el domingo al mediodía.

Ante ello, las autoridades establecieron labores de rastreo con drones y desde el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Ante esto, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá señaló que el grupo, conformado por cinco menores de edad y dos adultos, pudo refugiarse al interior de una cueva, hipótesis que terminó siendo cierta y permitió dar con el paradero de las personas.

De hecho, las autoridades señalaron que el grupo fue hallado en una zona del cerro diferente a la que se tenía prevista. Si bien estaban cansados y presentaban signos de agotamiento tras pasar la noche a la intemperie, por fortuna todos fueron encontrados con vida y conscientes.



¿Cuál es el estado de salud de los desaparecidos?

Sobre las 9:00 de la mañana de este lunes, el cuerpo de búsqueda y la Defensa Civil señalaron que las personas fueron encontradas en el sector de las cuevas de San Francisco; sin embargo, tras el rescate necesitaron atención médica urgente.

"Encontraron a los siete muchachos con hipotermia, con situaciones médicas controladas; estaban estables, pero habían pasado toda la noche del día de ayer en condiciones precarias", señaló el director de la Defensa Civil, Alejandro Ortiz.

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El grupo de desaparecidos fue atendido por la Secretaría Distrital de Salud; además, serán valorados por médicos para luego reunirse con sus seres queridos, tras una larga noche de angustia en el frío cerro de Monserrate.

Las primeras evaluaciones señalaron que ninguno tenía heridas graves, aunque presentaban síntomas de fatiga y deshidratación tras la larga caminata y la fría noche. Tras el rescate, los organismos de emergencia nuevamente recomendaron a quienes visiten Monserrate que utilicen los senderos autorizados y avisen previamente sus recorridos.