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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Con señales de hipotermia: así se encuentran las personas rescatadas en Monserrate

Con señales de hipotermia: así se encuentran las personas rescatadas en Monserrate

Las autoridades señalaron que el grupo perdido en Monserrate fue hallado en una zona del cerro diferente a la que se tenía prevista.

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